Kızılay, kuruluşunun 152. yılı anısına bin 152 fidan dağıttı
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Kızılay, kuruluşunun 152. yılı anısına bin 152 fidan dağıttı

Kızılay, kuruluşunun 152. yılı anısına bin 152 fidan dağıttı Türk Kızılay Nazilli Şube Başkanlığı, kuruluşunun 152. yıldönümü ansına bin 152 fidan dağıttı.

11.06.2020 13:56 | Son Güncelleme: 11.06.2020 14:03

Kızılay, kuruluşunun 152. yılı anısına bin 152 fidan dağıttı

AYDIN - Türk Kızılay Nazilli Şube Başkanlığı, kuruluşunun 152. yıldönümü ansına bin 152 fidan dağıttı. Nazilli Belediye Meydanında kurulan stantta Kızılay gönüllülerinin destekleriyle Nazilli Orman İletme Müdürlüğünce temin edilen Defne ve Lavanta'dan oluşan bin 152 fidan kısa sürede tükendi.

Türk Kızılay Nazilli Şube Başkanı Mevlüt Günay öncülüğünde dernek üyeler ve çok sayıda Kızılay Gönüllüsünün katıldığı kutlama etkinliğinde bin 152 adet Lavanta ve Defne fidanı dağıtımı gerçekleştirdi. Fidan dağıtımı öncesi açıklama yapan Dernek Başkanı Mevlüt Günay, Türk Kızılay'ının 1868 yılında Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti adıyla kurulduğunu ve 1935 yılında ise Türk Kızılayı ismini aldığını ifade ederek, "11 Haziran 1868'de bir grup idealist doktor 'Osmanlı Yaralı ve Hasta Askerlere Yardım Cemiyeti'ni kurdu. Cemiyet 1877 yılında 'Osmanlı Hilali Ahmer Cemiyeti' adını aldı. 1923 yılında 'Türkiye Hilali Ahmer Cemiyeti' adını alan kuruluşun adı, 1935 yılında ise 'Türkiye Kızılay Cemiyeti' oldu. Kuruluşa 'Kızılay' adını büyük önder Atatürk verdi. Kızılay, genç Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'dan miras olarak aldığı pek az kurumdan biriydi" dedi.

Türk Kızılay'ının, 1868 yılından bu yana yürüttüğü insani faaliyet ve kampanyalarıyla milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştığını ifade eden Günay; "Türk Kızılay hayırsever milletimizin zekat bağışları ile yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaktadır. Genel nakdi bağış ile insani yardım faaliyetlerine destek sağlamakta, eğitim yardımları, özel eğitim sınıfları kurulmakta olup ihtiyaç sahibi öğrencilere nakdi veya ayni kırtasiye malzemeleri okul tefrişatı, gıda ve giyim malzemeleri vb. yardımları yapılmaktadır. Her zaman olduğu gibi necip milletimizin destekleri ile mazlum ve masumların sığınağı Türk Kızılay'ı olarak ihtiyaç sahiplerine yardım eli uzatmaya devam edilecektir. Dünyanın sayılı, bölgesinin ise en güçlü insani yardım kuruluşu olan ve 152 yılı geride bırakan Türk Kızılay, yardımseverlerin her geçen gün artan desteği ile ihtiyaç sahiplerinin umutlarını yeşertmeye devam ediyor" diye konuştu.

Koronavirüs ile mücadelede de etkili bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Başkan Günay, "Koronavirüs salgını döneminde İmmün Plazma Yöntemiyle Tedavi de katkılar sağlayan Kızılay, bu tedavi yönteminin yaygınlaşması, toplumumuz tarafından benimsenmesi için çalışmalar yaptı. Kızılay, binlerce hastanın bağışlanan immün plazmalarla iyileşmesine katkı sağlarken yaşanabilecek yeni salgın dalgalarına yönelik de biobankalar oluşturdu. Kurulduğu ilk günden bu yana bilgi, deneyim ve operasyonel güç bakımından kendini donatan, insani yardım serüveninde baş aktör olarak yer alan Türk Kızılay'ın, bugün 9 Bölge Afet Yönetim Merkezi, 19 Yerel Afet Yönetim Merkezi, Acil Haberleşme Sistemleri, tam donanımlı haberleşme araçları ile olası bir afete en geç 2 saat içinde ulaşma kabiliyeti, yüzbinlere acil barınma ve beslenme imkanı verebilecek kapasitesi bulunuyor" dedi.

Kızılay, kuruluşunun 152. yılı anısına bin 152 fidan dağıttı

Kaynak: İHA

Manşet

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