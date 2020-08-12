Kızılay, kurban kavurmalarının dağıtımına başladı KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Kızılay, Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlardan elde edilen kavurmaların dağıtımına başladı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Kızılay, Kurban Bayramı'nda kesilen kurbanlardan elde edilen kavurmaların dağıtımına başladı.

Türk Kızılay Gölcük Şubesi, Kurban Bayramı'nda hayırseverlerin kurban bağışlarını yerlerine ulaştırdı. Kurban Bayramı'nda 89 kurban bağışı gerçekleşirken, yardıma ihtiyacı olan ailelere kurbanlardan elde edilen kavurmaların dağıtımlarına başlandı. Kızılay Gölcük Şubesi Başkanı Orhan Barış, "Bu Kurban Bayramı'nda hayırsever esnaf ve vatandaşlarımızın kurban bağışları yerlerine kavuştu. Allah kabul etsin. Kurban sonrası geleneksel olan kurban kavurmalarını, ihtiyaç sahibi ve muhtaç ailelere dağıtmaya başladık. Kızılay olarak 'durmak yok, yola devam' sloganıyla gençlerimizle birlikte çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Kaynak: DHA