Kızılay Kurban Kampanyası Başlattı

Kızılay Kilis Şubesi tarafından yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurban bağışı kampanyası başlatıldı.

Kızılay Kilis Şube Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Polat, Kızılay şubesini yeni açtıklarını ifade ederek, "İlk bağışımızı milletvekilimiz ve belediye başkanımızdan alıyoruz. Kendilerine teşekkür ediyorum. Tüm bağış yapacaklara de şimdiden teşekkür ediyorum. Bağışların devamını diliyorum" dedi.

Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, Kızılay'ın Türkiye'nin değil dünyanın markası haline geldiğini ifade ederek, "Türkiye içerisinde artık iyilikte, güzellikte, yardımseverlikte, bir numara olmaya gidiyorsa, Kızılay'ımız da bunun öncülüğünü yapan bir kuruluştur. Biz Kızılay ile gurur duyuyoruz. Kızılay sıkıntılarda dünyanın neresinde olursa olsun gidiyor. Gerekli yardımı yapıyor. Kilis'te de çok ciddi yardımlar yapıyor. Ben şahsım adına Kızılay'a bir kurban bağışlıyorum. Kızılay'ın en fazla yardam yapması gereken yer Kilis'tir. İnşallah, bu yardımlar, binlerce kez Kilis'e geri döner. Gerek Kilis halkına gerekse Suriyeli vatandaşların evine et girmesine vesile olur" dedi.

AK Parti Kilis milletvekili Mustafa Hilmi Dülger de Kızılay'ın kurban bağışı için toplandıklarını ifade ederek, "Hepimizin bildiği gibi yardıma muhtaç, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi coğrafyada olursa olsun bir insan varsa din, dil, ırk, gözetmeden, yardım eden bir kuruluş olan Kızılay bugün dünyada bir numaradır. Biz de el birliğiyle destek vermek zorundayız. Bunun bir nişanesi olarak da, önümüzdeki Kurban Bayramı için bizim de çorbada bir tuzumuz olsun diye bir kurban bağışlıyorum" diye konuştu. - KİLİS