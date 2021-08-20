Kızılay Kulu'da aşure dağıttı
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Kızılay Kulu'da aşure dağıttı

Kızılay Kulu'da aşure dağıttı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde, Kızılay temsilciliği tarafından bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi.

Konya'nın Kulu ilçesinde, Kızılay temsilciliği tarafından bin kişilik aşure vatandaşlara ikram edildi.

Merkez Camii önünde Cuma namazı çıkışında Kızılay gönüllüleri tarafından bin kişiye aşure dağıtımı yapıldı.

Dağıtıma katılan İlçe temsilcisi Ahmet Yıldız yaptığı açıklamada " Kızılay olarak her sene gerçekleştirdiğimiz aşure etkinliğini bu senede yapıyoruz, şükürler olsun, yardım severlerimizin yaptıkları hayırlara Allah kabul etsin." ifadelerini kullandı.

Kızılay Kulu'da aşure dağıttı
Kızılay Kulu'da aşure dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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