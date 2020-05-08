Kızılay, Kozan'da vatandaşı yalnız bırakmıyor
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Kızılay, Kozan'da vatandaşı yalnız bırakmıyor

Kızılay, Kozan'da vatandaşı yalnız bırakmıyor
08.05.2020 09:42 | Son Güncelleme: 08.05.2020 09:42

Adana'nın Kozan ilçesinde Türk Kızılayı, Korona virüs (Covid-19) salgın sürecinde kapı kapı gezerek evde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşa ekmek ve gıda desteği veriyor.

Adana'nın Kozan ilçesinde Türk Kızılayı, Korona virüs (Covid-19) salgın sürecinde kapı kapı gezerek evde kalan ihtiyaç sahibi vatandaşa ekmek ve gıda desteği veriyor.

Türk Kızılay'ı Kozan Şube Başkanı Oğuz Cengiz ve gönüllüler, ilçede gönüllülerin bağışları ile hazırlanan gıda kolilerini vatandaşlara ulaştırıyor. Her gün yaklaşık 250 hanenin kapısını çalan gönüllü ekip, ihtiyaç sahibi ailelerin yerinde tespiti ile gıda kolisi desteği sağlıyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren Başkan Oğuz Cengiz, "Türk Kızılay'ı olarak tarihten buna her zorlu süreçte milletimizin hep yanında yer aldık. İlçemizde vatandaşların ev de kalması için bizlerde destek oluyoruz. Kızılay'ımıza yapılan bağışlar ile her gün 500 ile 750 ekmek ile yaklaşık 250 haneye ulaşıyoruz. Hayırsever vatandaşlar Ramazanda ekmek bağışı ile ilçemizde güzel bir kampanya başlattık. Ayrıca ihtiyaç sahibi ailelerimize gıda kolisi de ulaştırıyoruz. Destek veren tüm gönüllülerimize teşekkür ediyoruz"dedi. - ADANA

Kaynak: İHA

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