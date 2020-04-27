Kızılay Konya Şubesi ramazan ayında yardımlarına devam ediyor
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Kızılay Konya Şubesi ramazan ayında yardımlarına devam ediyor

Türk Kızılay Konya İl Şube Başkanlığı ramazan ayı yardımlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ettiğini bildirdi.

Kızılay Konya Şubesi ramazan ayında yardımlarına devam ediyor
27.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:44

Türk Kızılay Konya İl Şube Başkanlığı ramazan ayı yardımlarını, ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ettiğini bildirdi.

İl Şube Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kızılay Konya İl Şube Başkanlığı'nda İl Başkanı Hüseyin Üzülmez ve yönetim kurulu üyeleri ile yapılan toplantıda ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılacak yardımların planlamasının yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ifadesine yer verilen Üzülmez, yardım çalışmalarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyoruz. Milletimizin, bu süreci en kısa sürede geride bırakması arzusundayız. Bütün teşkilatlarımızla ramazan ayı boyunca da Türk milletinin ve Konya halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda Kızılay Konya İl Şube, Karatay ve Meram Şube personelleri ile Kızılay Konya Kadın Kolları Teşkilatı ve Genç Kızılay İl Teşkilatı olarak ramazanın ilk günlerinde ihtiyaç sahiplerinin bulunduğu mahallelerde ramazan pidesi dağıtımı yapıldı."

Kaynak: AA

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