Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Stoklarda bekleyen 55 plazmamız var
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Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Stoklarda bekleyen 55 plazmamız var

KIZILAY Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, koronavirüs sürecinde Kocaeli genelinde plazma bağışı konusunda bir sorun yaşamadıklarını belirterek, "Kocaeli'de plazma ihtiyacının tamamını karşıladık.

Kızılay Kocaeli Şube Başkanı İpek: Stoklarda bekleyen 55 plazmamız var
20.05.2020 22:54 | Son Güncelleme: 20.05.2020 22:55

KIZILAY Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, koronavirüs sürecinde Kocaeli genelinde plazma bağışı konusunda bir sorun yaşamadıklarını belirterek, "Kocaeli'de plazma ihtiyacının tamamını karşıladık. Şu anda stoklarda fazlamız bile var. Stoklarda hazır bekleyen 55 plazmamız fazla ve alıcılarını bekliyor" dedi. 

Memur-Sen Kocaeli Şubesi, koronavirüs sürecinde ve ramazan ayında Kızılay genelinde azalan kan stoklarına katkıda bulunmak üzere Türkiye genelinde bulunan üyelerine kan bağışında bulunmaları yönünde çağrıda bulundu. Yapılan bu çağrı üzerine iftardan sonra kan bağışında bulunmak için İzmit Kan Alma Birimi'ne gelenler, kapı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Yapılan bu bağışın son derece önemli olduğuna değinen Türk Kızılay Kocaeli Şube Başkanı Cengiz İpek, "Koronavirüs salgını ve ramazan dolayısıyla kan stoklarında azalma oldu. Memur-Sen 81 ilde bir çağrı yaparak bütün üyelerini kan bağışı yapmaya davet etti. Kocaeli'de de bu çağrı çok güzel bir karşılık buldu. İnşallah bu bağış kampanyasının ardından verilen kanlar hastalarımıza şifa olacak ve umuyorum ki kan stoklarımız en kısa sürede normal seviyeye gelecektir." dedi. 

'KAN VEREREK VİRÜS BULAŞMA RİSKİ YOK'Koronavirüs salgını sürecinde 'virüs kaparım' korkusuyla kan vermeye çekinenlere seslenen Cengiz İpek sözlerine şöyle devam etti:   "Koronavirüs salgınının kanda bulaş gösterme riski sıfırdır. Pandemi sürecinde virüs kaparım korkusuyla kan vermeye çekinenler bu konuda müsterih olsunlar. Kan vererek herhangi bir risk almayacaklarına emin olabilirler. Zaten kan alma merkezlerimiz de hastanelerden uzak izole edilmiş yerlerdir. Dolayısıyla virüs bulaşma gibi bir risk yok." '55 PLAZMAMIZ VAR'

Koronavirüs tedavisinde önemli rol oynayan plazma bağışı konusunda Kocaeli halkının son derece duyarlı olduğunu belirten Cengiz İpek, "Plazma bağışı konusunda Kocaeli'de herhangi bir sorunumuz yok. Kocaeli'de plazma ihtiyacının tamamını karşıladık, şu anda stoklarda fazlamız bile var. Stoklarda hazır bekleyen 55 plazmamız fazla ve alıcılarını bekliyor. Biz bize bağışlanan plazmaları civar illere de dağıttık. Türkiye ortalamasında yaklaşık olarak 3 bin bağışçı katkıda bulundu. Yaklaşık 6 bin entübe hastaya plazma şifası verdik antikor olarak ve onlar iyileştiler. Enfekte hasta sayısındaki rakamlar da bu nedenle her geçen gün aşağıya doğru iniyor. Bu konuda çok önemli bir görev üstlendik." diye konuştu. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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