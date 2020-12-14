Kızılay kısıtlamada da durmuyor
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Kızılay kısıtlamada da durmuyor

14.12.2020 09:40 | Son Güncelleme: 14.12.2020 09:45

Kızılay kısıtlamada da durmuyor Bağışçılar, kısıtlamada kan vermeye devam etti Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kan stokları azalan Kızılay, kısıtlamada da kan bağışı almaya devam etti.

Kızılay kısıtlamada da durmuyor

Bağışçılar, kısıtlamada kan vermeye devam etti

DÜZCE - Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle kan stokları azalan Kızılay, kısıtlamada da kan bağışı almaya devam etti. Plazma bağışı ve kan bağışı için internetten randevu alıp bağışçı olarak özel izinle, kan bağışı yaptılar.

Korona virüs (Covid -19) salgını nedeniyle bağışçı sayılarındaki düşüşler ve yoğun kan kullanımı nedeniyle Kızılay kan stoklarında ciddi oranda azalma medyana geldi. Stoklarındaki azalmayla birlikte kan bağışı kampanyaları düzenleyen Kızılay'ın ekipleri de sahada çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda hafta sonu kısıtlamasına rağmen Kızılay ekipleri, kan vermek için gelen bağıcıların kanlarını almaya devam etti. Kan bağışı yapan vatandaşlar; "Kan bağışı yapmak için Boğaziçinden geldik. Kan bağışını herkese tavsiye ederim. Kısıtlamaya rağmen kan bağışı yapmak çok güzel bir duygu" dediler.

Kızılay kısıtlamada da durmuyor
Kızılay kısıtlamada da durmuyor
Kızılay kısıtlamada da durmuyor
Kızılay kısıtlamada da durmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ

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