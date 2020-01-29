Kızılay Karatay Şubesinden Elazığ'a yardım tırı

29.01.2020 15:36 | Son Güncelleme: 29.01.2020 15:41

Konya'da, Karatay Kızılay Şubesi tarafından hazırlanan bir tır yardım malzemesi Altınekin Taşıyıcılar Kooperatifinin desteğiyle Elazığ'a gönderildi.



Elazığ, depremin yaralarını sarmaya çalışırken, depremzedelere tüm Türkiye'den yardım eli uzanmaya devam ediyor. Kızılay Karatay Şubesinin yardımseverler desteğiyle hazırladığı bir tır yardım malzemesi de bölgeye ulaştırılmak üzere Konya'dan yola çıktı. Konya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi üyesi gençlerin de desteğiyle yola çıkan tırda, ağırlıklı olarak battaniye, ısıtıcı, yatak gibi malzemeler bulunuyor. Kızılay Karatay Şubesi Başkan Yardımcısı Ali Küçük, bölgede en fazla yatak ve ısıtıcıya ihtiyaç olduğunu söyledi. Küçük, "Elazığ'daki kardeşlerimiz için battaniyeler, yataklar ve ısıtıcıları yardımseverlerden topladık. Bu eşyaların deprem bölgesine teslimi için tırımız yola çıkıyor. Kızılay Genel Merkezimizin hazırladığı depolara bu eşyaları teslim edeceğiz. Genel Merkezimizle istişare ederek ihtiyaçların tespitini sağlayıp gerekli eşyaları ona göre temin ettik" dedi.



Yardım tırında, 80 ısıtıcı, 100 battaniye, 20 yatak, 10 baza, 100 yastık, 15 su ısıtıcı bulunuyor. - KONYA

Kaynak: İHA