Kızılay, karantinaya alınan mahallenin girişine çadır kurdu
Van'da Türk Kızılay Muradiye Şubesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi girişine çadır kurdu.
31.03.2020 12:32 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:32
Van'da Türk Kızılay Muradiye Şubesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alınan Çaldıran ilçesine bağlı Han Mahallesi girişine çadır kurdu.
Türk Kızılay'ı Muradiye Şube Başkanı Selçuk Yay, yaptığı açıklamada, Han Köyünün koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındığını anımsattı.
Yay, mahallenin giriş ve çıkışında nöbet tutan güvenlik güçleri için soğuğa karşı korumalı çadır kurduklarını söyledi.
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Kaynak: AA