Kızılay kapı kapı ekmek dağıttı Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ile evlerinden çıkamayan vatandaşlara kapı kapı ekme dağıttı.

Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şubesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması ile evlerinden çıkamayan vatandaşlara kapı kapı ekme dağıttı.

Salihli'de her zaman ihtiyaç sahibi ailelere yardım elini uzatan Kızılay, yeni tip korona virüs salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması nedeni ile 4 gün evlerinden çıkamayan vatandaşların da imdadına yetişti. Türkiye Kızılay Derneği Salihli Şube Başkanı Cüneyt Musal ve beraberinde gönüllü ekiple ile birlikte, 'Sen yeter ki evde kal, bu hilal bugünler için var' sloganı ile mahallelerde sokak sokak gezerek ekmek ve pide dağıttı.

Ekmek ve pide dağıtımını özellikle kenar mahallelerde gerçekleştirdiklerini belirten Kızılay Şube Başkanı Musal, "Ramazan ayının başlaması ile birlikte korona virüs tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan vatandaşlarımıza 4 gün boyunca ekmek ve pide dağıttık. Bu dağıtımlarımıza Kızılay olarak devam edeceğiz" dedi.

Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda yardımında da bulunmaya devam edeceklerini vurgulayan Musal, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara da gıda yardımlarının devam ettiğini, Ramazan ayı boyunca da devam edeceğini söyledi. - MANİSA

Kaynak: İHA