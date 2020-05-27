Kızılay, kan bağışlarını bekliyor
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Kızılay, kan bağışlarını bekliyor

Türk Kızılayı Samsun Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kan bağışı aracı, Merzifon'da Atatürk Anıtı önünde duyarlı vatandaşlardan kan bağışlarını almaya başladı.

Kızılay, kan bağışlarını bekliyor
27.05.2020 16:01 | Son Güncelleme: 27.05.2020 16:04

Türk Kızılayı Samsun Bölge Müdürlüğü'ne bağlı kan bağışı aracı, Merzifon'da Atatürk Anıtı önünde duyarlı vatandaşlardan kan bağışlarını almaya başladı.

Türk Kızılayı Merzifon İlçe Koordinatörü İskender Doğru, vatandaşları Atatürk Anıtı önündeki kan aracına hayat kurtarmaya davet etti.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle kan stoklarının kritik seviyeye düştüğünü belirten Türk Kızılayı Merzifon İlçe Koordinatörü İskender Doğru, "Korona virüs salgını nedeni ile kan stoklarımız kritik hastalarımızın (kanser, Akdeniz anemisi, by-pass hastaları, yeni doğan bebekler vs.) ihtiyacına cevap veremeyecek seviyeye inmiştir. Bu zor günlerde hastalarımızın iyileşebilmesi için size her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Sizi 27 Mayıs-01 Haziran 2020 tarihlerinde 13.00-20.45 saatleri arasında Merzifon Atatürk Anıtı önüne hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Sadece hayat kurtarmak için evden çık" dedi. - AMASYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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