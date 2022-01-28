Kızılay Kan bağışı tırına vatandaşlardan yoğun ilgi - Haberler
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Kızılay Kan bağışı tırına vatandaşlardan yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kızılay Kan bağışı tırına vatandaşlardan yoğun ilgi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kızılay kan bağışı gezici tırına bağışçılar yoğun ilgi gösterdi.

TAVŞANLI, KÜTAHYA (İHA) - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Kızılay kan bağışı gezici tırına bağışçılar yoğun ilgi gösterdi.

Kızılay Kütahya Kan Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy, kan bağışında vatandaşların bu günlerde daha çok duyarlı olmaları gerektiğini söyledi.

Tavşanlı Cumhuriyet Meydanı'na gelen Kızılay kan bağışı tırında açıklamada bulunan Kütahya Kızılay Kan Merkezi Müdürü Dr. Mahmut Ulusoy, kış şartları ve pandemiden dolayı kan bağışında düşüşler yaşadığını ifade ederken şunları söyledi, " Kızılay tırı olarak ilçede 2 gün gönüllülerden kan bağışları alınacak. Bu kış soğuk hava şartlarından dolayı kan bağışlarında ciddi düşüşler yaşandı. Depolarımızda yeterli miktarda kan yok, o nedenle vatandaşlarımızı kan bağışına davet ediyoruz. Tavşanlı'da bu ilgiliyi her zamanki gibi çok görüyoruz".

Kızılay gönüllüsü Hasan Hüseyin Akay ise, Cumhuriyet Meydanı'nda gönüllü arkadaşları ile birlikte broşür vererek kan bağışının önemini vurguladıklarını dile getirdi.

Bu arada, Kızılay Kan bağışı tırını Şoförler Odası Başkanı Ali Ağız ve yönetim kurulu üyeleri de ziyaret ederek kan bağışında bulunmanın hayati öneme sahip olduğunu dile getirdiler. - KÜTAHYA

Kızılay Kan bağışı tırına vatandaşlardan yoğun ilgi

Kızılay Kan bağışı tırına vatandaşlardan yoğun ilgi

Kızılay Kan bağışı tırına vatandaşlardan yoğun ilgi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Kan Bağışı, Tavşanlı, Kütahya, Kızılay, Yerel, Haber

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