Kızılay Kan Bağışçılarını Bekliyor
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Kızılay Kan Bağışçılarını Bekliyor

Kızılay Kan Bağışçılarını Bekliyor
Habermetre - Haberler | Toplum

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye tarafından Türk Kızılayına tahsis edilen Kaymakkapı Meydanındaki Kan Alma Birimini ziyaret ederek vatandaşları kan bağışına davet etti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu ve Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, belediye tarafından Türk Kızılayına tahsis edilen Kaymakkapı Meydanındaki Kan Alma Birimini ziyaret ederek vatandaşları kan bağışına davet etti.

İçinde bulunduğumuz salgın koşulları dolayısıyla geçmiş yıllardaki bağış sayıları düşen Kızılay hastalara umut olabilmek için tüm vatandaşları kan bağışı yapmaya davet ediyor. Kızılay Sorumlu Hekimi Dr. Mehmet Köse yetişkin bir erkeğin yılda 4 kez kadının ise 3 kez kan verebileceğini bunun yanında Covid-19 geçirenlerin bir ay sonra, aşı olanların ise yedi gün sonra kan verebileceğini belirterek vatandaşlardan kan bağışı beklediklerini kaydetti.

Kaymakkapı Meydanındaki yeni yerlerinde Kızılay'ı ziyaret eden Vali Seymenoğlu da vatandaşlara çağrıda bulunarak herkesin Kızılay'ın kan alma birimini ziyaret etmesini istedi. Vali Seymenoğlu "Ispartalılara, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerine, üniversite öğrencilerimize buradan tekrar seslenmek istiyoruz. Kızılay'ı ne olur gelin bir ziyaret edin, kan vermeseniz bile buradaki arkadaşlarımızla sohbet edin. Sağlık durumunuz müsaitse zaten sizi yönlendiriyorlar, uygun olan gönüllülerden kan alıyorlar. Bugünlerde biraz daha Kızılay Kan Merkezlerine uğrarsak ihtiyacımız olan bu kan eksikliğini eminim ki kısa zamanda yerine getiririz. Hastanelerde eşimizin dostumuzun vatandaşımızın olduğunu hiçbir zaman akıllardan çıkarmayalım. İmkanlarımız dahilinde sağlığımız elverdiği ölçüde lütfen kan bağışında bulunalım. " dedi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ise kan bağışının başka insanlara faydalı olabilecek en güzel insani görevlerden biri olduğunu belirterek kan vermesi uygun olan vatandaşların bu hassasiyeti önemsemelerini istedi. Başkan Başdeğirmen, "İnsan hayatının en önemli unsurlarından birisi de kan. Kan verilmesi, başka insanlara faydalı olabilecek en güzel insani görevlerden birisidir. Kan vermek, organ bağışında bulunmak diğer insanlara karşı yapılan en güzel insani davranıştır. Önceki yıllara oranla şu anda kan verilmesi noktasında biraz sorun var. Önceki yıllarda günde ortalama günlük 100 kişi kan bağışında bulunurken, şu anda 60'ı geçmiyor. Bunu tekrar eski sayının da üzerine çıkarmamız gerekiyor. Bu düşüş pandemiden kaynaklı bir düşüş" ifadelerinde bulundu.

Daha önce Mimar Sinan Cami önünde çadırda alınan kan hizmetinin şu anda tahsis edilen yeni yerde daha güzel bir ortamda alındığını belirten Başdeğirmen, "Kızılay yetkililerimiz yeni yerde gelen bağışçılara en güzel şekilde hizmet veriyor. Kan bir insanın gönül rızasıyla vermesi gereken bir destek yardımdır. Kan vermeye uygun, sağlıklı vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyorum. Kan bağışı birçok insanını hayatını kurtarmak demektir. Vatandaşlarımızdan kan bağışını önemsemelerini bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Kaynak: Habermetre

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