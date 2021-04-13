Kızılay Kadın Kolları gönüllüleri iftar öncesi pide dağıttı

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, Ramazan ayının sembolü olan pideleri kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.

Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, Ramazan ayının sembolü olan pideleri kapı kapı dolaşarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıttı.

Ağrı'da Türk Kızılayı Kadın Kolları gönüllüleri, Ramazan ayı nedeniyle iftardan önce kapı kapı dolaşarak yaşlı ve kimsesizlere, mültecilere ve yardıma muhtaç ailelere Ramazan pidesi dağıttı. Kızılay gönüllüleri tarafından dağıtılan pideleri alan vatandaşlar kendilerini unutmadıkları için gönüllülere teşekkür etti.

Ağrı Kızılay Şubesi Kadın Kolları Başkanı Neslihan Taşdemir, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi aileleri unutmadıklarını ve Ramazan ayıyla bütünleşen pideleri dağıttıklarını söyleyerek, "Bugün Ramazan'ın ilk günü. Herkesin bildiği gibi Ramazan denilince akla ilk pide geliyor. Bizler de Kızılay Kadın Kolları olarak ihtiyaç sahibi ailelerimizin ilk pidelerini bizden almasını istedik. Onların gözlerindeki mutluluk bizi de çok mutlu ediyor" ifadelerine yer verdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı