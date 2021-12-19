Kızılay Kadın Kolları çocukların kalplerine dokundu

AĞRI (İHA) - Türk Kızılayı Ağrı Şubesi Kadın Kolları, Yerli Malı Haftası nedeniyle çocuklarla bir araya gelerek ikramlarda bulundu.

Ağrı'da Türk Kızılayı Kadın Kolları gönüllüleri, Yerli Malı Haftası nedeniyle çocukların gönüllerine dokunacak bir etkinlik düzenledi. Ozanlar Yatılı Bölge Okulu öğrencilerine sürpriz yapan gönüllüler, çocuklara yiyecek ve içecek ikramının yanı sıra hijyen seti hediye etti. Kızılay gönüllülerini karşılarında görünce mutluluk yaşayan çocuklar, ekiple sohbet ederek hayallerinden bahsetti.

Ağrı Kızılay Şubesi Kadın Kolları Başkanı Neslihan Taşdemir, düzenledikleri etkinlik sayesinde çocukların yüzlerinde oluşan tebessümün kendilerini daha çok mutlu ettiğini söyleyerek, "Bugün Kızılay Kadın ekibi olarak Ozanlat Yatılı Bölge Okulu'na geldik. Geldiğimiz bu okulda çocuklarımızla birlikte hem yerli malını kutlamak hem de dayanışma ve birliktelik duygusunu vermek adına çocuklarımızla kaynaştık. Onların hayallerini dinledik. Kızılay'ı hiçbir zaman unutmamalarını, her zaman yanlarında olduğunu ve düzenli olarak onları ziyarete geleceğimizi bildirdik. Yerli Malı Haftası ülkemiz için de çok önemli. Özellikle şu zamanda bilmemiz gerekiyor ki yerli malı tüketimi her zaman hayatımızda olması gereken bir şey" şeklinde konuştu. - AĞRI