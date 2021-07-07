Kızılay İstanbul Havalimanı'nda sergi açtı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılay İstanbul Havalimanı'nda sergi açtı

Kızılay İstanbul Havalimanı'nda sergi açtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türk Kızılayı'nın 153. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a 153 Yıllık İyilik Hareketimiz" sergisi İstanbul Havalimanı'nda açıldı.

Türk Kızılayı'nın 153. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan "Hilal-i Ahmer'den Kızılay'a 153 Yıllık İyilik Hareketimiz" sergisi İstanbul Havalimanı'nda açıldı.

İGA İstanbul Havalimanı ve Türk Kızılayı'nın işbirliği ile İç Hatlar Terminali gidiş katındaki serginin açılışına İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Devlet Hava Meydanları İşletmesi İstanbul Havalimanı Başmüdürü Sadık Sürücü ve İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürü Hüseyin Ağca katıldı.

Açılışta konuşan Kadri Samsunlu, İstanbul Havalimanı olarak milli değerlere sahip çıkmanın en önemli hedefleri olduğunu belirterek, "Bu doğrultuda ülkemizin kültürel yaşamına zenginlik katan bu projelere ev sahipliği yapmak bizim için oldukça değerli. Tük Kızılayı öyküsüne şahitlik edeceğimiz bu özel sergiyi yolcularımız ziyaretine açmaktan dolayı mutluyuz" dedi.

Dünya ve Türkiye'nin insanların birbirine yaptıkları iyiliklerle güzelleşeceğini ifade eden Samsunlu, Kızılay'ın bunu en iyi yapan kurumların başında geldiğini vurguladı.

Kızılay'ın şimdiye kadar 150 ülkede çalışma yürüttüğünü ve halen 50'yi aşkın ülkede aktif olarak çalıştığını kaydeden Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık ise bu sergilerin daha evrensel boyutlarda ve farklı temalarda devam edeceğini söyledi. Kıtaların buluşma noktası olan İstanbul Havalimanı'nda Türk Kızılay'ın 153 yıllık iyilik hikayesinden n bazı karelerin sergilendiğini aktaran Kınık, "Bu hepimizin, insanlığın iyi tarafının hikayesi. Bize dair olan, bizi birleştiren millet yapan bir hikaye. Dolayısıyla önce bizim öğrenmemiz hem dünyaya anlatmamız gerekiyor "diye konuştu. Kızılay'ın dünya çapındaki 153 yıllık çalışmalarından karelerin yer aldığı sergi ay sonuna kadar açık kalacak" dedi. - İSTANBUL

Kızılay İstanbul Havalimanı'nda sergi açtı
Kızılay İstanbul Havalimanı'nda sergi açtı
Kızılay İstanbul Havalimanı'nda sergi açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Tobruk kentinde Türk bayrağına yönelik çirkin eylemi kınadı
Dışişleri Bakanlığı, Libya'nın Tobruk kentinde Türk bayrağına yönelik çirkin eylemi kınadı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Muharrem İnce Vladimir Putin Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Şevval Sam Ajda Pekkan Acun Ilıcalı İbrahim Selim
Spor Erol Bulut Fatih Terim Metin Oktay Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kızılay İstanbul Havalimanı'nda sergi açtı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.7.2021 14:12:28. #1.14#

title