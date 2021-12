Kızılay'ın uluslararası acil sağlık müdahale birimi sahaya hazır

Dünya genelindeki afetlere müdahale etmek için teknik uzman gruplarından oluşan Uluslararası Acil Sağlık Müdahale Birimi (Emergency Response Unit-ERU) oluşturan Türk Kızılay, ekibini müdahale ihtiyacı duyulan yerlerde en kısa sürede konuşlandırmak için hazırladı. Sertifikasyon programlarının ve eğitimlerin uygulandığını belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Uluslararası acil müdahale kapasitemizi artırıyoruz" dedi.

Uluslararası Acil Sağlık Müdahale Birimi'ni saha çalışmalarına hazırlayan Türk Kızılay, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğinde akreditasyon çalışması yaptı. Pratisyen hekim, acil tıp asistanı ve uzmanı, psikiyatrist, öğretim görevlisi, genel cerrahlardan oluşan gönüllüler ile Kızılay'da afet yönetimi, lojistik, uluslararası programlar ve halk sağlığı alanlarındaki uzmanlardan oluşan ekipler, IFRC ve ICRC eğitmenlerinden "IMPACT (International Mobilization and Preparation for Action)" eğitimini aldı. İnsani yardım alanındaki bilgi birikimini her zaman aktaran Kızılay, acil müdahale çalışmalarının yanı sıra dünya genelindeki Kızılhaç, Kızılay derneklerinin personellerine de Acil Sağlık Müdahale Birimleri (ERU) kurmaları için eğitimler vermeyi hedefliyor.

"Müdahale kapasitemiz artıyor"

Türk Kızılay'ın uluslararası acil afet müdahale kapasitesinin arttırıldığını belirten Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, "Uluslararası Acil Sağlık Müdahale Birimi ekiplerimize sertifikasyon programları ve eğitim çalışmalarını paydaşlarımızla uyguladık. Bu zorunlu eğitime katılan uzman ekiplerimiz 'birlikte çalışma yeteneklerini geliştirme, saha operasyon planlarını oluşturma, uluslararası afet ve acil durum koordinasyonunu öğrenme, uluslararası standartlar ve saha görevlendirmelerinde finansman, lojistik, insan kaynakları ve barınma" gibi konularda temel bilgileri öğrendi" dedi.

Norveç Kızılhaçı'nın fonladığı projede uzman ekipler, Sağlık ERU Eğitim ve Tatbikatı'na da katıldı. Kızılay'ın İstanbul Afet Müdahale Merkezi'nde gerçekleşen eğitim ve tatbikata IFRC uzmanları Lauren Alexandra Clarke ve Wbeimar Sanchez eğitmen olarak katıldı. IFRC uzmanı Panu Saaristo da video konferans bağlantısıyla ekiplere bilgilerini aktardı. - ANKARA

