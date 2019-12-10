Kızılay'ın "nakit temelli insani yardım modeli"

10.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:22

İnsani yardım dünyasında egemen ayni yardım anlayışı, Kızılay'ın büyük bir başarı ile yönettiği dünyanın en büyük "nakit temelli insani yardım modeli" ile değişiyor.

Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Kızılay-Kızılhaç Dernekleri Federasyonu ve Kızılhaç Komitesi, 192 ülkenin ulusal dernekleri ile Cenevre Konvansiyonu'na taraf olan devletlerin katılımı ile Cenevre'de yapılan yasal toplantılara Türk Kızılay'ın geliştirdiği "nakit temelli insani yardım modeli" damgasını vurdu.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın katılımcı ülke temsilcilerine sunduğu model, insani yardım geleneğinin tamamen değişmesi anlamına geliyor.

Yeni model hakkında bilgi veren Kınık, geleneksel insani yardım modelinde ayni yardımların öne çıktığını, nerede bir ihtiyaç varsa, insani yardım örgütleri gıda kolileri, hijyen setleri, battaniye ve giysi gibi yardımlar ile destek olmaya çalıştığını belirtti.

Kınık, krizlerin erken dönemlerinde anlamlı olan bu yardımların uzamış krizlerde lojistik ve operasyonel maliyetlerinin yüksek oluşu, yerel ekonomideki olumsuz etkileri nedeni ile sürdürülebilir olmaktan çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Zira ihtiyaç sahiplerinin gereksinimleri değişiyor. İnsanların evinde çok fazla un, şeker gibi gıda maddeleri oluyor ancak belki daha çok gereksinimleri olan yaş sebze-meyve ve süt gibi gıdalar hiç bulunamıyor. Ayrıca bu yöntem insan onurunu zedeliyor ve o insanların hayata tutunmalarını ve daha sonra yardıma ihtiyaç duymadan hayatlarını sürdürmelerini de kolaylaştıramıyor. Yerel ekonomiye şırınga edilebilecek nakit temelli yardım aynı zamanda sığınmacı ve ev sahibi toplumların arasında da karşılıklı faydaya dayalı bir ilişki kurabilecekken klasik model yerel pazarı da olumsuz yönde etkiliyor. Ayrıca erken dönem dışında bu kişilerin yeniden üreten, hayatın içinde yer alan kişiler haline gelmesi gerekiyor. Bunun için biz dünyaya nakit temelli insani yardım modelimizini örnek gösterdik. Bu modelin iki aşaması bulunuyor. Bunlardan biri Kızılaykart ile yapılan nakit yardımlar. İhtiyaç sahipleri bu sayede neye ihtiyacı varsa onu edinme imkanına kavuşuyor."

Modelin asıl öneminin akut dönemden sonra ortaya çıktığını kaydeden Kınık, kendilerinin asıl görevinin herhangi bir nedenle hayatları kesintiye uğramış, muhtaç duruma düşmüş kişileri, düştüğü yerden kaldırmak, yeniden ayakları üzerinde durmalarını sağlamak olduğunu bildirdi.

Kınık, bunun için tüm süreçlerini takip edecekleri yeni bir modelle yoksulluğun önüne geçmeyi düşündüklerini aktararak, "İhtiyaç sahiplerine ilk girişim sermayelerini sağlamak adına kalkınma bankaları ve insani yardımı finanse edebilecek örgütlerle iş birliği yapıyoruz. İnsanlara girişimleri için sermaye verdikten sonra ürettikleri herhangi bir ürünü pazarlayabilecekleri birliklerle irtibatlarını sağlayarak, elde ettikleri gelir ile gelişimlerini nasıl sürdürebilecekleri konusunda mekanizmalar kurarak bir anlamda koçluk yapacağız. Böylece yaşadıkları bölgelerde neler üretebileceklerinden, nasıl pazarlayacaklarına kadar bir değer zinciri kurup, denetleyip bu kişilerin üretimle hayata bağlanmalarını sağlayacağız" değerlendirmesini yaptı.

Projeyi tüm yönleriyle 192 ülkenin katılımcılarına sunduklarını aktaran Kınık, "Dünyadaki tüm Kızılay ve Kızılhaç dernekleri bir değişimin zorunlu olduğunun farkında. Tüm dernekler bu değişimin nasıl olması gerektiği konusunda çalışıyor. Bu anlamda Kızılay olarak bizlerin sunduğu model ciddi anlamda ilgi gördü. Milyarlarca dolarlık bir fonun ihtiyaç sahipleri eliyle üretime yönlendirilmesi anlamına gelen bu modeli 2020 yılında biz kendi ülkemizde, ulusal derneklerde kendi ülkelerinde hayata geçirecekler." ifadelerini kullandı.

Kınık, söz konusu modele hazırlık anlamında "Kızılay Altın Fonu Portföy Yönetimi'ni hayata geçirdiklerini, bu fona dahil olanların hem kendi ekonomik varlıklarını değer kaybından koruduklarını hem de yeni insani yardım modeli için kaynak oluşturduklarını kaydetti.

Yeni modelin İslam Kalkınma Bankasınca da desteklendiğini vurgulayan Kınık, geçen ay İstanbul'da ilgili kuruluş ile Kızılay arasında bir anlaşma imzalandığını dile getirdi.

Ekonomik değer zinciri

Model ile ihtiyaç sahiplerinin yaşadığı bölgenin ekonomik fizibilitesi uzman ekiplerce yapılacak. Üretime dahil olacak olan ihtiyaç sahiplerine faizsiz mikro katılım imkanları sağlanacak. Yardım kuruluşlarının finansıyla başlayan üretimi her aşamada yine uzman ekipler denetleyecek. Ortaya çıkan ürünün pazarda hak ettiği değerle satılabilmesi için yardım kuruluşlarının gözetiminde kanallar oluşturulacak. Pazarda satılan ürünlerden elde edilen gelirin bir kısmıyla ihtiyaç sahipleri hayatlarını sürdürüp üretime devam ederken, bir kısmı da yeni üreticiler için finans kaynağı olarak dağıtılacak.

Kaynak: AA