Kızılay'ın minik gönüllüleri

KÜTAHYA (İHA) - Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakımevi öğrencileri, Kızılay'ı ziyaret etti.

Kızılay haftası sebebiyle Kütahya Belediyesi bünyesinde hizmetlerini sürdüren Kütahya Belediyesi Gündüz Çocuk Bakım evi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Kızılay Kütahya Şubesi'ni ziyaret etti.

Kızılay Kütahya Şubesi yetkililerinden bilgiler alan öğrenciler, Kızılay'ın faaliyetleri ve çalışma alanlarını yakından tanıma fırsatı buldular. Ebeveynleri başta olmak üzere çevrelerindeki büyüklerine Kızılay gönüllüsü olmaları konusunda artık daha duyarlı olacaklarını belirten minik öğrenciler, ziyaretten memnun olduklarını ifade ettiler.

Kızılay yetkilileri ise minik öğrencilerin ziyaretinden ve ilgilerinden memnun kaldıklarını ifade ederek, kapılarının her zaman her yaş grubuna açık olduğunu ifade ettiler. - KÜTAHYA