KIZILAY'IN LOJİSTİK MERKEZİNDEN HIRSIZLIĞA 3 TUTUKLAMA

HATAY'da, Türk Kızılay Lojistik Merkezi'ne girip, yardıma muhtaç vatandaşlara dağıtılmak üzere muhafazaya alınan 250 bin TL'lik malzeme çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü, tutuklandı.

Olay, Antakya ilçesi Serinyol Mahallesi'nde meydana geldi. Türk Kızılay Lojistik Merkezi'nden 4 klima, 3 klima motoru, 400 litre mazot, 170 paket bebek bezi, 100 oyuncak bebek, 100 erkek montu, 105 kadın gömleği, 45 kadın kazağı, 135 çift bot, 154 çift kadın ayakkabısı, 12 araç lastiği olmak üzere yaklaşık değeri 250 bin TL olan malzeme çaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yardıma muhtaç kişilere dağıtılmak üzere muhafaza edilen malzemeleri çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, 2 kamyonet ve 1 otomobille gelen 4 şüphelinin kimliğini tespit etti. Operasyon düzenleyen polis, O.O., U.D., M.M. ve A.Z.'yi gözaltına aldı. Çalınan malzemelerin büyük bölümü ise ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.O., U.D. ile M.M. tutuklandı. A.Z. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.