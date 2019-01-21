Kızılay'ın Kan Çağrısına Batman'dan Destek

Batman'da kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kızılay Batman Şubesi, Sağlık Sen Batman Şubesi, Acil Tıp Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği (ATTDER) ile Ahbap Batman İl Yönetimi iş birliğince, Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık'ın acil kan bağışı çağrısı üzerine kampanya düzenledi.

Bir alışveriş merkezindeki kampanya doğrultusunda çok sayıda vatandaş kan bağışında bulundu.

Sağlık Sen Batman Şubesi Başkanı Maruf Yalçın, kan vermenin önemine değinerek, "Bugün kan ve kök hücre vermek için buradayız. Kızılay'dan kan stoklarının azaldığı yönünde çağrılar yapılıyor. Bu çağrıyla böyle bir kampanya yaptık. Vatandaşlar yoğun bir katılım gösterdi." dedi.

Süleyman Demir ise Kızılay'dan yapılan kan bağışı çağrısı üzerine kan verdiğini belirterek, "Kan ve kök hücreye ihtiyaç varmış. Vatandaş olarak görevimizi yerine getirmeye geldik." dedi

Kaynak: AA