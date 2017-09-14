Kızılay'ın Kan Bağış Tırı Akçakale'de

Türkiye'nin iyilik hareketi Kızılay, Şanlıurfa'nın Akçakale İlçe Belediyesi iş birliğiyle kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi.



Türk Kızılayı, kan stoklarını yeterli seviyede tutmak için yıl boyu sürdürdüğü kan bağışı etkinliklerine Akçakale'yi de ekledi. Akçakale Belediyesi'nin tahsis ettiği alanda kan bağışı toplayan Kızılay tırı yoğun ilgi gördü. Kampanyaya Akçakale Belediyesi de gerek yer tahsisi gerekse etkinliğin ilçe halkına duyurulması anlamında destek verdi. Ayrıca, belediye birim müdürleri ve çalışanları da tıra gelerek, kan bağışında bulundu.



Kızılay kan bağışı tırını ziyaret eden Akçakale Belediye Başkan Yardımcısı Muhittin Altınsoy, ilçe halkına bağış için çağrı yaptı. Altınsoy, "Kızılay kan bağışı tırı bugün Akçakale'mizi ziyaret etti. Kendilerine çok teşekkür ederiz. Akçakale Belediyesi olarak her türlü desteği veriyoruz. Çünkü kan hayattır, hayat kurtarır. Bütün Akçakale halkını Kızılay'a kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" dedi.



"Bu ulvi harekete herkes destek olmalı"



Türk Kızılayı Şanlıurfa Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Buket Arvas Singan da hedeflerinin her zaman daha fazla bağışçıya ulaşmak olduğunun altını çizerek, şunları söyledi:



"Kan bağışı konusunda Şanlıurfa'mızın bütün ilçe belediyeleri bizlere destek oluyor. Bugün ve yarın Akçakale Belediyesi ile iş birliği yaptık. Belediyemizin vatandaşları bilgilendirme açısından bizlere büyük katkıları oldu. Çünkü biz ne kadar çok kişiye ulaşabilirsek o kadar çok hastaya yardımcı olabiliriz. Bugün burada bir hekim olarak konuşuyoruz ama hepimiz bir hasta adayıyız. Ameliyatta olan bizler olabiliriz, sevdiklerimiz olabilir. Onun için bu ulvi harekete herkesin destek vermesini bekliyoruz. Akçakale Belediyesi'ne de katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." - ŞANLIURFA