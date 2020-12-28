Kızılay'ın gençleri pandemide kan vermeye dikkat çekti
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Kızılay'ın gençleri pandemide kan vermeye dikkat çekti

28.12.2020 13:30 | Son Güncelleme: 28.12.2020 13:35
Kızılay'ın gençleri pandemide kan vermeye dikkat çekti

Pandemi döneminde Kızılay gönüllüsü gençler vatandaşlara örnek olmak için kan bağışında bulundular.

Pandemi döneminde Kızılay gönüllüsü gençler vatandaşlara örnek olmak için kan bağışında bulundular.

Genç Kızılay'ın gençleri insanları kan vermeye teşvik etmek amacıyla kan verdiler. Karesi mahallesinde bulunan Kızılay Kan Merkezine giden genç Kızılay'cılar toplu halde kan verdiler. Genç Kızılay Başkanı İbrahim Ayyıldız kan verdikten sonra yaptığı açıklamada, "Düşen kan stoklarına dikkat çekebilmek amacıyla bizde Genç Kızılay Balıkesir gönüllüleri olarak kan bağış etkinliği düzenledik. Kan bağışı bir gün değil her gün ihtiyaçtır. Herkesin düzenli kan bağışçısı olmasını istiyor, insanlara umut olmaya çağırıyoruz" dedi.

Vatandaşların pandemi korkusu ile bağış yapmaktan çekinmemeleri gerektiğini belirten Ayyıldız, "İnsanlarımız pandemi yaşarken Kızılay'ı hastane gibi düşünüyor. Kızılay hastane değil, biz düzenli dezenfeksiyonun yapıldığı bağış noktalarındayız. Malum bu virüs kandan bulaşmıyor. pandemi nedeniyle kimsenin korkup çekinmemesi bağış yapmaları gerekiyor. Bu pandemi döneminde herkes korkuyor çekiniyor belki ama kapı girişinden itibaren gerekli tedbirleri alınmış ve sıkıntı yok. Kızılay hastane değil, biz düzenli dezenfeksiyonun yapıldığı bağış noktalarındayız. Malum bu virüs kandan bulaşmıyor" diye konuştu. - BALIKESİR

Kızılay'ın gençleri pandemide kan vermeye dikkat çekti
Kızılay'ın gençleri pandemide kan vermeye dikkat çekti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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