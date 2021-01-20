Kızılay'ın genç gönüllülerinden yaşlılara ziyaret
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Kızılay'ın genç gönüllülerinden yaşlılara ziyaret

20.01.2021 08:22 | Son Güncelleme: 20.01.2021 08:26
Kızılay'ın genç gönüllülerinden yaşlılara ziyaret

AĞRI Kızılay Şube Başkanlığı'nın gönüllü gençleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında evlerinden çıkamayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları ziyaret ederek gıda kolisi dağıttı.

AĞRI Kızılay Şube Başkanlığı'nın gönüllü gençleri, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarında evlerinden çıkamayan yaşlı ve bakıma muhtaç vatandaşları ziyaret ederek gıda kolisi dağıttı. İhtiyaç sahibi vatandaşları ziyaret eden gönüllü gençler, onlarla sohbet ederek vakit geçirdi, yardımda bulundu.

Genç Kızılay Ağrı Başkanı Miraç Tanrıverdi, pandemi sürecinin başladığı günden itibaren alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkamayan yaşlı ve ihtiyaç sahibi vatandaşları düzenli olarak ziyaret edip ihtiyaçlarını karşılamaya çalıştıklarını belirtti. Tanrıverdi, "Genç Kızılay ekibi ile birlikte hafta sonu evlerinden çıkamayan yaşlılarımızı ziyaret ettik. Kendilerine gıda ve meyve kolisi dağıttık. Herhangi bir ihtiyaçları olup olmadığını sorduk. Hepsinin hayır duasını aldık. Kendileri özellikle temizlik konusunda bizden talepte bulundular. Bizde bu isteklerini liste şeklinde düzenleyerek önümüzdeki günlerde arkadaşlarımızla birlikte evlerinde temizlik yapacağız. Bu pandemi sürecinde gönüllü arkadaşlarımızla birlikte toplumumuzun her kesimine ulaşmaya çalışıyoruz. Yaşlılarımızın yanında köyde yaşayan çocukları da ziyaret ediyoruz. Bu çalışmalarımızı pandemi devam ettiği sürece sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'YAŞLILIK MAAŞIM VAR, BANA YETİYOR'

Genç Kızılay gönüllülerinin ziyaret ettiği Dilber Güneş ise Kızılay Ağrı Şube Başkanlığına bağlı gönüllü gençlerin kendilerini sürekli ziyaret ederek yardım ettiklerini belirtti. Güneş, "Gençlerimiz bize devamlı uğruyor. Daha önce Kurban ve Ramazan Bayramı'nda da ziyarete geldiler. Her gelişlerinde bana bir şeyler getiriyorlar. Ben yalnız yaşıyorum. Yaşlılık maaşım var, bana yetiyor. Fazlası bana yaramaz. Fakir ve ihtiyaç sahibi insanlarımız çok. Allah onların yardımcısı olsun. Allah gençlerimizden çok razı olsun. İnşallah onlar ilerde bizim durumumuza düşmezler. Allah kimseyi bizim durumumuza düşürmesin. Allah herkesin yardımcısı olsun" dedi.


Kızılay'ın genç gönüllülerinden yaşlılara ziyaret
Kızılay'ın genç gönüllülerinden yaşlılara ziyaret
Kızılay'ın genç gönüllülerinden yaşlılara ziyaret
Kızılay'ın genç gönüllülerinden yaşlılara ziyaret
Kızılay'ın genç gönüllülerinden yaşlılara ziyaret
Kızılay'ın genç gönüllülerinden yaşlılara ziyaret

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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