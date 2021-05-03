Kızılay'ın genç gönüllüleri kan bağışında bulundu
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Kızılay'ın genç gönüllüleri kan bağışında bulundu

Kızılay'ın genç gönüllüleri kan bağışında bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

19 nedeniyle ve Ramazan Ayında azalan kan bağışlarına destek olma nedeniyle kan bağışında bulundular.

19 nedeniyle ve Ramazan Ayında azalan kan bağışlarına destek olma nedeniyle kan bağışında bulundular.

Korona virüs pandemisinin etkilerinin artarak devam ettiği bu günlerde, Ramazan ayının da gelişiyle birlikte, gönüllü vatandaşların kan bağışlarına her zamankinden daha çok ihtiyaç duyulmakta. Hastanelerde tedavi gören ve kan bekleyen hastaların ihtiyaçları yalnızca gönüllü bağışçıların kan bağışlarıyla karşılanabilmekte. Bu nedenle Kızılay Düzce Kan Bağışı Merkezi Ramazan ayında da bağışçılara kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor. Kızılay Düzce Genç Gönüllüleri Covid-19 nedeniyle ve Ramazan Ayında azalan kan bağışlarına destek olma nedeniyle kan bağışında bulundular.

Gece 01.00'a kadar açık

Krempark AVM önünde bulunan kan alma otobüsünde haftanın 7 günü kan bağışı alınmakta bağışçılar iftar sonrasında da saat 01: 00'a kadar kan bağışında bulunabiliyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması kan bağışına da engel değil. Kan bağışlamak isteyenler www.kanver.org internet adresimizden randevu alarak kan bağışında bulunabilirler. - DÜZCE

Kızılay'ın genç gönüllüleri kan bağışında bulundu
Kızılay'ın genç gönüllüleri kan bağışında bulundu
Kızılay'ın genç gönüllüleri kan bağışında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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