Kızılay'ın Filistin'e desteği sürüyor
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Kızılay'ın Filistin'e desteği sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim - Haberler | Güncel

Kızılay'ın Filistin'e desteği sürüyor 2 ambulans teslim edildi, 10 tır yardım yola çıkıyor Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Gazze'nin dünyaya açılan iki kapısından birisinin açıldığı Mısır'a giderek, Gazze yardımlarının hızlandırılması için bir dizi görüşme yaptı.

Kızılay'ın Filistin'e desteği sürüyor

2 ambulans teslim edildi, 10 tır yardım yola çıkıyor

ANKARA - Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Gazze'nin dünyaya açılan iki kapısından birisinin açıldığı Mısır'a giderek, Gazze yardımlarının hızlandırılması için bir dizi görüşme yaptı. Filistinlilerin istediği küçük ambulanslardan ikisinin teslim edildiğini belirten Dr. Kınık, "10 tır yardım konvoyu da Kahire'de hazırlandı, yola çıkacak" dedi.

Türk Kızılayı'nın İsrail'in saldırıları nedeniyle zor günler geçiren Filistinlilere yönelik yardımları sürüyor. Yardım çalışmalarını yerinde görmek ve hızlandırmak için Mısır'ın başkenti Kahire'de bir dizi görüşme gerçekleştiren Genel Başkan Dr. Kerem Kınık, 10 tırlık ilk insani yardım konvoyunun Gazze'nin dünyaya açılan iki kapısından biri olan Refah kapısından girişine yönelik sürecin tamamlandığını açıkladı. Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, bir soru üzerine çalışmalar hakkında bilgi verirken, "Filistinlilerin son yaşadığı insani dramın ortadan kaldırılmasına yönelik başlatmış olduğumuz destek kampanyasına gelen bağışlarla yürüttüğümüz yardım çalışmalarına devam ediyoruz. 10 tırlık insani yardım konvoyumuzu Mısır Kızılayı ile birlikte hazır hale getirdik. Konvoydaki 6 tır yaklaşık 2 bin gıda kolisi taşıyacak. Diğer tırlarda ise tıbbi sarf malzemesi, hijyen kitleri, Milli Eğitim Bakanlığımızın gönderdiği kırtasiye ve oyun seti gibi malzemeler olacak" dedi.

Filistin Kızılayı saldırıların ilk günlerinde Kudüs'ün tarihi sokaklarına girebilecek nitelikte küçük ambulanslara ihtiyaçlarının olduğunu bildirmişti. Dr. Kerem Kınık, bu talebe yönelik olarak 2 ambulansın hemen hazır edilerek Kudüs'te Filistinlilere teslim edildiğini de açıkladı. Dr. Kerem Kınık, 20 ambulans için de tedarik anlaşmalarının yapıldığını, ihtiyaca yönelik düzenlemelerin ardından ambulansların Gazze ve Kudüs'te kullanılmak üzere Filistinlilere teslim edileceğini bildirdi.

Kızılay'ın Filistin'e desteği sürüyor
Kızılay'ın Filistin'e desteği sürüyor
Kızılay'ın Filistin'e desteği sürüyor
Kızılay'ın Filistin'e desteği sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Derya Yetim

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