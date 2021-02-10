Kızılay'ın Esenyurt'taki kan bağışı kampanyasına Filistinlilerden destek

Türkiye'de bulunan bazı Filistinliler, Kızılay'ın Esenyurt'taki kan bağışı kampanyasına destek verdi.

Filistinliler, Tabela Durağı'nda bulunan Kızılay aracındaki işlemlerin ardından kan bağışında bulundu.

Etkinliği düzenleyenler arasında yer alan Filistinli Muhammed Abu Albar, deprem ve benzeri olaylarda kan ihtiyacının daha da önem kazandığını söyledi.

Kızılay yetkileriyle iletişime geçerek, kampanyaya katılım sağladıklarını anlatan Albar, "Bu vesile ile Türk kardeşlerimizi ve yabancı arkadaşlarımızı bu kampanyaya destek vermeye davet ediyoruz." dedi.

Filistinli Yahya Almasri ise kardeşiyle kan bağışı yaptıklarını, Türkiye'ye bu konuda yardımcı olmak istediklerini belirtti.

Fadi Tafiş de Türkiye'yi çok sevdiğini dile getirerek, "Bugün Türk kardeşlerimizle birlikte kan bağışında bulunuyoruz. Çok duygulandım." diye konuştu.

Kan bağışının saat 17.00'ye kadar süreceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Avşar