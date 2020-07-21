Kızılay'ın çalışmasını görünce koyununu bağışladı
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Kızılay'ın çalışmasını görünce koyununu bağışladı

Bursa'da yaşanan sel felaketinde Kızılay çalışanlarının yanına gelen bir vatandaş, koyununu Kızılay'a bağışlamak istediğini söyledi.

Kızılay'ın çalışmasını görünce koyununu bağışladı
21.07.2020 13:16 | Son Güncelleme: 21.07.2020 13:21

Bursa'da yaşanan sel felaketinde Kızılay çalışanlarının yanına gelen bir vatandaş, koyununu Kızılay'a bağışlamak istediğini söyledi.

Kestel ilçesine bağlı Dudaklı köyünde yaşanan sel felaketinde oğlunun sulara kapıldığını anlatan Çiftçi Erdal Esen, "Biz her yerde onu ararken komşumuz suya kapıldığını görmüş ve kurtarıp evine taşımış. Tüm köy çamurdan kaybolmuştu. Sonra Kızılay geldi. Afet boyunca bizi yalnız bırakmadılar. Çoluk çocuğumuzun, hayvanlarımızın canları için uğraştılar. Her gün sıcak yemek getirdiler. Kızılay'ın bu çalışmasını görünce yanlarına gidip koyunumu onlara vermek istediğimi söyledim." dedi.

Başta koyunu kesip köylüye dağıtmayı düşündüğünü söyleyen Esen, "Kızılay'ın çalışmalarını görünce onlara vermemin daha uygun olduğunu düşündüm. Çünkü biliyorum ki bir başkası benzeri bir felaket yaşadığında verdiklerim onların karnını doyuracak." şeklinde konuştu.

Erdal Esen, afet sonrasında da çalışmalarını sürdüren Kızılay ekiplerini evine davet ederek, koyununu teslim etti. - BURSA

Kaynak: İHA

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