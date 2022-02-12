Kızılay ile engellerini aşan gençler, yardım faaliyetlerine gönüllü katılıyor

SİİRT (AA) - FECRİ BARLIK/MEHMET NİYAZİ DENİZ - Siirt'te Türk Kızılayın "Engelsiz Kulüp" projesi kapsamında bir araya gelen engelliler, sosyal yardım ve destek faaliyetlerinde yer alarak çalışmalara destek oluyor.

Türk Kızılay tarafından yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilen "Engelsiz Kulüp" projesi kapsamında bir araya gelen ve her birinin Kızılay ile farklı tanışma hikayesi bulunan 15 engelli, diğer gönüllülerle koordineli çalışıyor.

Engelsiz Kulüp Başkanı Bekir Özdeniz, AA muhabirine, yaklaşık 10 yıl önce tanıştığı Türk Kızılayın kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi.

"Ortaokul öğrencisiyken babam beni sırtında taşıyarak okula götürüp getiriyordu. Kızılayın aldığı akülü araç ilk akülü aracım olmuştu ve çok mutlu olmuştum. Şimdi de kırmızı yelek giyen gönüllüler arasına katılmanın sevincini yaşıyorum." diyen Özdeniz, o süreçten sonra Kızılaya karşı ilgisi ve heyecanının arttığını belirtti.

"Gönüllülük engel tanımaz"

Kızılayın çalışmalarını yakından takip ettiğini anlatan Özdeniz, şöyle konuştu:

"Nerede Kızılay yelekli gönüllü ağabey ve ablaları görsem çok mutlu oluyordum. Bana akülü araba hediye ettikleri o günleri hatırlıyordum. 15 üyeyle faaliyetleri yürütüyoruz. Hem engellilere yardımcı olmaya hem de Kızılayın diğer birimleriyle koordineli şekilde çalışıyoruz."

Gönüllü olarak koşturmakta hiçbir engel tanımadıklarını ifade eden Özdeniz, bu çalışmalarda yer alarak engellilerin toplumun bir parçası olduğunu göstermek istediklerini aktardı.

Engellileri hayatın her alanında aktif hale getirdiklerini anlatan Özdeniz, şöyle devam etti:

"Sokak hayvanlarımıza mama dağıttık. Toplumumuzun diğer kesimlerine yardımcı olduk. Salgın döneminde maske dağıttık, vatandaşları aşıya davet ettik, tiyatro düzenledik. Toplumun tüm fertlerine yardımcı olduk. Salgın döneminde ihtiyaç sahiplerine hazırlanan yemekleri paketledik. Yıl boyunca sahada olduk. Gönüllülük engel tanımaz. Bu sloganımızı sürdüreceğiz."

"Biraz yorucu ama güzel bir yorgunluk oluyor"

Kulüp üyesi Mehmet Ali Ünal da Türk Kızılayın her faaliyetine büyük bir sevinçle katıldığını kaydetti.

"İlkokulda bana tekerlekli sandalye hediye eden Kızılay ile tanıştım. Şimdi de her türlü faaliyetlerinde bulunuyorum." ifadelerini kullanan Ünal, büyük bir aile olan Kızılayın faaliyetleri içerisinde bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Ünal, "Biraz yorucu ama güzel bir yorgunluk oluyor." dedi.

"Engel bedende değil kalptedir"

Genç Kızılay Siirt İl Başkanı Sultan Kesici de yaptıkları çalışmalarda en büyük destekçilerinden birinin de Engelsiz Kulüp üyeleri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 200 gönüllüyle kentte sosyal yardım ve destek faaliyetlerinin yanı sıra kan bağışı etkinlikleri ve sokak hayvanlarına yönelik çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Kesici, engelli gönüllülerin Türk Kızılay ile çeşitli vesilelerle hayatının kesiştiğini, bu gönüllülerin hayatın her alanında yer almasının önemli olduğunu anlattı.

Kızılayın her faaliyetinde yer almaya gayret ettiklerini aktaran Kesici, "Bedensel engelli olmak yürütülen faaliyetlere etkin katılmaya engel değil. Engel bedende değil kalptedir." dedi.