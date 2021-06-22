Kızılay ile Bursa'da kurban bereketi bütün yıla yayılacak
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Kızılay ile Bursa'da kurban bereketi bütün yıla yayılacak

Kızılay ile Bursa'da kurban bereketi bütün yıla yayılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Türk Kızılay Bursa Şubesi, ihtiyaç sahipleri için vekaletle kurban kesimi kampanyası başlattı.

Türk Kızılay Bursa Şubesi, ihtiyaç sahipleri için vekaletle kurban kesimi kampanyası başlattı. Başkan Özcan Susmaz, "Kurban bereketini bütün yıla yayacağız" dedi.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz ve yönetim kurulu üyeleri, kampanya hakkındaki detayları basın toplantısı ile paylaştı. Susmaz, "Bursa'daki bağışçılarımızın, yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerinin kurban bereketini yıl boyunca yaşaması için gereken duyarlılığı göstereceklerine inanıyoruz" dedi.

Türk Kızılay Bursa Şube Başkanı Özcan Susmaz, düzenlenen kampanyanın en büyük destekçilerinden birinin Bursa Şubesi olacağını belirterek, "Kurban etlerini milyonlarca mazlumun sofrasına ulaştıracağız. Yurtiçinde 2 milyon 200 bin ihtiyaç sahibinin kurban bereketinden faydalanması hedeflenirken, 20 ülkedeki 2.5 milyon ihtiyaç sahibine de ulaşılması amaçlanıyor. Bu yıl vekalet bedeli, yurt içi ve yurt dışı için 1.050 TL olarak belirlendi. Vekalet sahipleri adına veterinerler tarafından seçilen kurbanlıklar, din görevlileri, veterinerler ve noterlerin bulunduğu ortamda dini kurallara uygun bir şekilde kesiliyor. Kesilen kurbanlıklar Et ve Süt Kurumu kombinalarında kavurma veya kıyma konservesi haline getirilerek yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Böylece kurban bereketi bütün yıla yayılacak" diye konuştu.

21 ülkede 150 bini aşkın hisse

Özcan Susmaz, bağışçıların kurban vekaletlerini Türk Kızılay'a nasıl verebileceklerine ilişkin de, "Hayırseverler vekaletlerini, bankalarda bulunan Türk Kızılay Bursa Şubesi bağış hesaplarına havale/ Eft yaparak, www.bursakizilay.org.tr adresinden, 0541-220-2440/ 0224-220-2440 numaralı telefonlarımızı arayarak bağış talebinizi iletebilirsiniz. Bursa özelinde yardımlaşmayı ve dayanışmayı çok iyi bilen bir şehir olduğumuzun özellikle altını çizmek istiyorum. Değerli bağışçılarımızın gücü ile bugüne kadar diğer şubelerimiz arasında başarılarımızı kanıtlayarak önemli bir fark ortaya koyduk. Türk Kızılay Bursa Şubesi olarak yardımlaşma faaliyetlerimizle herkese örnek olacağız. Kızılay bu yıl da ihtiyaç sahiplerinin sofrasını şenlendirecek. Kampanya sayesinde Türkiye dahil 21 ülkede toplam 150 bini aşkın hisselik kurban kesilmesi hedefleniyor" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kızılay ile Bursa'da kurban bereketi bütün yıla yayılacak
Kızılay ile Bursa'da kurban bereketi bütün yıla yayılacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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