Kızılay ihtiyaç sahiplerini sevindirdi

İskilip Kızılay Şubesine insani yardım malzeme desteği devam ediyor.

Ankara Kızılay Şubesi yönetimi, İskilip Kızılay şubesine desteklerini sürdürüyor. Ankara Kızılay Şubesinin yönetiminde yer alan Mahmut Karakaya'nın girişimleriyle İskilip Kızılay Şubesine yardımlar gelmeye devam ediyor. İlçeye gurbette yaşayan İskilip vatandaşlar vasıtasıyla geçtiğimiz günlerde bir tır insani yardım malzemesi gönderilmişti.

'Gelen yardımlara müteşekkiriz'

İskilip Kızılay Şube temsilcileri Mehmet Koca ve Bekir Gedik; "İlçemizi hiçbir zaman unutmayan ve her zaman ilçesi için elini taşın altına koyan hemşerilerimize müteşekkiriz. Geçen günlerde ilçemiz Kızılay Şubemize 150 kg çay, bin 380 adet giyim malzemesi, 200 kg makarna ve 48 kg kavurmanın teslimini aldık. Gelen insani yardım malzemelerini en kısa sürede yerlerine ulaştıracağız. Ayrıca yardımların gelmesine vesile olan Ankara Kızılay Şube Başkanı Doktor Sema Kopuz Yetiş hanıma, Ankara Kızılay Şube Müdürü Hamdi Sıcak Bey'e, Ankara Kızılay Şube Müdürü Selma Maden Turbay ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahmut Karakaya çok teşekkür ederiz. Rabbimiz katında kabul eylesin. Bu tür yardımları devam ettiren ilçe dışında yaşayan İskilipli hemşerilerimize, İskilip Kızılay şubesi olarak teşekkür ederiz" dediler. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı