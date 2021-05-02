Kızılay ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği dağıttı

Türk Kızılay Antalya Şube Başkanlığı tarafından Serik ilçesindeki ihtiyaç sahibi 128 aileye iftar yemeği dağıtıldı.

Türk Kızılay Antalya Şube Başkanlığı tarafından Serik ilçesindeki ihtiyaç sahibi 128 aileye iftar yemeği dağıtıldı.

Serik ilçesi Akçaalan mahallesinde mobil araçla yapılan dağıtımda mahalle muhtarı Ali Şahin de hazır bulundu.

Genç Kızılay Antalya İl Başkanı Batı Berk Büyüklük, AA muhabirine, ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere iftar vakti sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Ramazan ayının maneviyatına uygun olarak Antalya'nın 19 ilçesinde günlük 350-400 aileye sıcak yemek ulaştırmak için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Büyüklük, şöyle konuştu:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle iftarlık yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için Türk Kızılay Antalya Şubesi olarak mobil aracımızla tüm ilçelerimizde çalışmalar yürütüyoruz. Bunun yanında sürekli devam eden gıda paketi yardımlarımız, genel merkezimizin sağladığı nakdi yardımlar ile marketlere tanımlanan 250'şer liralık gıda çekleri gibi yardımlarımız var. Günlük dağıtımlarımız devam ediyor. Her gün bir ilçemizin bir mahallesine giderek iftar yemeği dağıtıyoruz. Ramazan ayı boyunca da devam edeceğiz. "

Ramazan ayı ve Kovid-19 nedeniyle Kızılay Kan Merkezindeki kan stoklarının da azaldığına dikkati çeken Büyüklük, insanları kan bağışına davet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Servet Tümer