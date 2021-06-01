Kızılay İçecek üretim kapasitesini arttırıyor
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Kızılay İçecek üretim kapasitesini arttırıyor

Kızılay İçecek üretim kapasitesini arttırıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelirinin tamamını 'iyilik' için kullanan Kızılay İçecek, Erzincan fabrikasındaki yeni üretim hattını devreye alacak.

Gelirinin tamamını 'iyilik' için kullanan Kızılay İçecek, Erzincan fabrikasındaki yeni üretim hattını devreye alacak. Kızılay İçecek'in Erzincan fabrikasındaki üretim kapasitesinin yeni hat ile birlikte büyük oranda artması planlanıyor. Burada yapılan yatırım istihdama katkı sağlayacak, iyiliğin çoğalmasına yardımcı olacak.

Sade Maden sularının yanında, yüzde 100 doğal meyve aromalarını Erzincan kaynağının zengin magnezyumu ile birleştirerek geliştirdiği ürün grubu ile de her geçen gün üretimini arttırıyor.

Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın da katılacağı Erzincan fabrikasındaki yeni hat açılışı etkinliği 03 Haziran 2021 tarihinde Türk Kızılay Erzincan Mineralli Su İşletmesinde gerçekleşecek. - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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