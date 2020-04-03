Kızılay - Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesi fiilen başladı
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Erzincan, Kızılay, Güncel

Kızılay - Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesi fiilen başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 1775 sayılı karar metni doğrultusunda Kızılay ve Hocabey Mahallelerinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi, kararın alındığı günden itibaren vatandaşların hak kaybına uğramaması için titizlikle çalışılarak önemli bir noktaya geldi.

03.04.2020 19:57 | Son Güncelleme: 03.04.2020 19:57
Kızılay - Hocabey Kentsel Dönüşüm Projesi fiilen başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan 1775 sayılı karar metni doğrultusunda Kızılay ve Hocabey Mahallelerinde yapılacak olan kentsel dönüşüm projesi, kararın alındığı günden itibaren vatandaşların hak kaybına uğramaması için titizlikle çalışılarak önemli bir noktaya geldi.

Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun'un seçim vaatleri arasında yer alan Kızılay - Hocabey Mahalleleri Kentsel dönüşüm projesinde yıkım çalışmalarına başlandı. Yıkım çalışmaları Kızılay Mahallesinde vatandaşların kullanmadığı harabe durumdaki evlerden başladı.

Konu hakkında Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun bir açıklama yaptı;

Başkan Aksun yaptığı açıklamasında; "Kızılay- Hocabey Kentsel Dönüşüm alanında birinci etap olarak belirlenen bölümde Kızılay Mahallesinde 168 parsel, Hocabey Mahallesinde 42 parsel olmak üzere toplam 210 parsel mevcuttur. Bu 210 parsel üzerinde 372 adet hane bulunmaktadır. 296 Kızılay'da, 76'da Hocabey Mahallesinde bulunmaktadır. 6 Ocak 2020 tarihinde hak sahibi vatandaşlarımızla görüşmelere başlanmış olup 3 Nisan 2020 tarihi itibari ile 248 aile ile görüşme yapılmıştır.

Görüşme yapılan ailelerden 92 aile konut tercihinde bulunmuştur. 44 aile ise nakit para tercihinde bulunarak tapu devirlerini yapmış bulunmaktadırlar. Tapu devirleri yapan vatandaşların bedelleri ödenmiştir. 17 aile itiraz etmiş ve herhangi bir tercihte bulunmamıştır. Görüşme yapılıp fakat çeşitli nedenlerle çok hisseli yerlerde hissedarlarla bir araya gelme, tapu intikal işlemleri, il dışı veya yurt dışında olup vekalet gönderme durumunda olanlar gibi henüz resmi görüş bildirmeyen 95 aile mevcuttur.

Resmi işlemi yapılan ailelerin tercihlerine göre dağılımı şöyledir; konut tercih edenler %60, para tercihi edenler %29, itiraz edenler ise %11 olarak oranlanmıştır.

Şehrimizin en eski yerleşim yeri olan ve birçok hemşehrimizin çocukluğunun geçtiği ve hatıralarını barındıran Kızılay ve Hocabey Mahallelerinin dönüşümü zorunlu hale gelmiştir.

Görevi devraldığımızın birinci yılında 3 Nisan 2020 tarihi itibarıyla ilk yıkım işlemini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Kentsel dönüşüm projemiz halkımıza, Erzincan'ımıza hayırlı uğurlu olsun" sözlerine yer verdi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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