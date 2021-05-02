Kızılay Hatay Toplum Merkezi'nden ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kızılay Hatay Toplum Merkezi'nden ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği

Kızılay Hatay Toplum Merkezi'nden ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Güncel

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ihtiyaç sahibi 150 aileye iftar yemeği dağıtıldı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ihtiyaç sahibi 150 aileye iftar yemeği dağıtıldı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere iftar vakti sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Ramazanın maneviyatına uygun olarak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Karataş, şöyle konuştu:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle iftarlık yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için Hatay ve Reyhanlı Kızılay şubeleriyle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda mutfak atölyesinde görevli Türk ve Suriyeli 4 ev hanımdan oluşan ekibimizce mobil aşevinde hazırlanan 4 çeşit yemek paketlenerek hazır hale getiriyor. Arkadaşlarımız daha sonra yemekleri önceden tespit edilen ailelere ulaştırıyor. Bugün Alakuzu Mahallesi'ndeki 150 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı."

Karataş, mobil aşevindeki sıcak yemek dağıtımının tüm ilçelerde yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

Köy yaşamından paylaştığı videolarla sosyal medya fenomeni oldu
Köy yaşamından paylaştığı videolarla sosyal medya fenomeni oldu
Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası
Ormanlık alanda ölü bulunan şahsın tatlıdan zehirlenerek öldüğü iddiası
İçişleri Bakanlığı'ndan 'sağlık çalışanlarına ceza kesildiği' iddiasına yalanlama
İçişleri Bakanlığı'ndan "sağlık çalışanlarına ceza kesildiği" iddiasına yalanlama
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Devlet Bahçeli Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Esra Erol Hülya Avşar Hakan Sabancı
Spor Necip Uysal Hüseyin Göçek Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kızılay Hatay Toplum Merkezi'nden ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 10:42:08. #1.15#

title