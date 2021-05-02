Kızılay Hatay Toplum Merkezi'nden ihtiyaç sahiplerine iftar yemeği

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ihtiyaç sahibi 150 aileye iftar yemeği dağıtıldı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi tarafından Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki ihtiyaç sahibi 150 aileye iftar yemeği dağıtıldı.

Türk Kızılay Hatay Toplum Merkezi Yöneticisi Onur Karataş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere iftar vakti sıcak yemek ulaştırdıklarını söyledi.

Ramazanın maneviyatına uygun olarak çalışmalar yürüttüklerini anlatan Karataş, şöyle konuştu:

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl iftar çadırlarının kurulamaması nedeniyle iftarlık yemekleri ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için Hatay ve Reyhanlı Kızılay şubeleriyle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda mutfak atölyesinde görevli Türk ve Suriyeli 4 ev hanımdan oluşan ekibimizce mobil aşevinde hazırlanan 4 çeşit yemek paketlenerek hazır hale getiriyor. Arkadaşlarımız daha sonra yemekleri önceden tespit edilen ailelere ulaştırıyor. Bugün Alakuzu Mahallesi'ndeki 150 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı."

Karataş, mobil aşevindeki sıcak yemek dağıtımının tüm ilçelerde yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco