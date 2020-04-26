Kızılay, Hakkari'deki 350 aileye ramazan boyunca yemek dağıtacak Türk Kızılay Hakkari Şube Başkanlığınca, ramazan boyunca 350 aileye 2 bin kişilik iftar yemeği dağıtılacak.

Türk Kızılay Hakkari Şube Başkanlığınca, ramazan boyunca 350 aileye 2 bin kişilik iftar yemeği dağıtılacak.

Kızılay Hakkari Şubesi Recep Bozkurt, yaptığı açıklamada, ramazanın ilk gününde başlatılan yardım çalışması kapsamında günlük 2 bin kişilik iftar yemeği hazırladıklarını söyledi.

Hijyenik ortamda hazırlanan yemeklerin tespit edilen 350 ihtiyaç sahibi aileye ulaştırıldığını belirten Bozkurt, şunları kaydetti:

"15 kişilik Kızılay gönüllüsü ile hazırlanan sıcak yemekleri iftara az bir süre kala anında evlere ulaştırıyoruz. Ramazan ayı sonuna kadar dar gelirli ailelere sıcak iftar yemeği dağıtmaya devam edeceğiz. Tüm İslam aleminin mübarek ramazan ayını tebrik ederiz."

Kaynak: AA