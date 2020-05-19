Kızılay görevlileri, vatandaşları davul ve mani eşliğinde sahura uyandırdı Ramazan ayı koronavirüs gölgesinde geçmeye devam ederken; İstanbul Fatih'te Kızılay gönüllüleri, davul ve kendi yazdıkları maniler eşliğinde vatandaşları sahura uyandırdı.

Koronavirüs gölgesinde girdiğimiz Ramazan Ayı'nın son günlerinde, davulcular vatandaşları sahura maniler eşliğinde kaldırmaya devam ediyor. Bu geleneğe, Genç Kızılay İstanbul Gönüllüleri de dahil oldu ve vatandaşları sahura kendi yazdıkları maniyle uyandırdı.

KIZILAY GÖNÜLLÜLERİNDEN ANLAMLI HAREKET

İstanbul'un tarih kokan semti Fatih'te sahur vakti sokağa çıkan Genç Kızılay İstanbul gönüllüleri İl Başkanı Berat Akova, İl Başkan Vekili Melih Baş ve İl Başkan Yardımcısı Turan Arslanbaş ile birlikte davula vurdu ve maniler okudu.

Fatih semtini işte bu manilerle sahura kaldırdı;



Tokmaklar vurulur.

Sofralar kurulur .

Kızılay gelince

Gönüller bir olur

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Ramazan bereket ayı

Neşelidir sofraları

Yanınızda olmaya geldik

Her yerde Türk Kızılay'ı

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Geldik işte Buradayız

Biz genç Kızılayız

Sizlerin yanındayız

Görev başındayız

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Gönüllüler sahalarda

Kızılay yollarda

Sahur vakti gelince

Herkes sofraya

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Gelene bak gelene

Tokmağı almış eline

Adına Kızılay demişler

Gönüllerde bir tane

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Haydin sahura kalkın,

Gençler el ele verdi,

Yanındayız hep halkın,

Kızılay kapınıza geldi.

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Virüs var diye üzülme

Bu ramazan da böyle geçsin dert etme

Sen sadece evde kal

Kızılay'ın gençleri bugünler için var ??