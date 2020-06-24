Kızılay gönüllülerinden plazma tedavisiyle Kovid-19'u yenerek bağışçı olan güvenlik görevlisine...
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Kızılay gönüllülerinden plazma tedavisiyle Kovid-19'u yenerek bağışçı olan güvenlik görevlisine...

Türk Kızılay Derneği Siirt Şubesi gönüllüleri, immün plazma tedavisiyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen ve bağışçı olan güvenlik görevlisi Turgut Kayar'ı ziyaret etti.

Kızılay gönüllülerinden plazma tedavisiyle Kovid-19'u yenerek bağışçı olan güvenlik görevlisine...
24.06.2020 18:17 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:14

Türk Kızılay Derneği Siirt Şubesi gönüllüleri, immün plazma tedavisiyle yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen ve bağışçı olan güvenlik görevlisi Turgut Kayar'ı ziyaret etti.

Siirt Devlet Hastanesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan ve 23 Nisan'da baş ağrısı, halsizlik şikayeti ile gittiği hastanede Kovid-19 testi pozitif çıkan Turgut Kayar (43), 45 gün tedavi gördükten sonra taburcu oldu.

Kızılay Derneği Siirt Şubesi Başkanı Nihat Altunç ile beraberindeki Kızılay gönüllülerine kapılarını açan Kayar, yaşadığı süreci anlattı.

Kendisine destek veren sağlık görevlilerine teşekkür eden Kayar, şunları söyledi:

"Çok zor günler geçirdim. Malatya'dan getirilen immün plazma ile hayata döndüm. 14 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra 45. günün sonunda hastaneden taburcu oldum. Destek olan herkese teşekkür ediyorum. Çağrım şudur, lütfen tedbiri elden bırakmayın, sevdiklerinizi üzmeyin."

Dernek başkanı Altunç da Kayar'a geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "Kendisi plazma yöntemiyle sağlığına kavuştu, bağışçı olacağını söyledi, kendisini kutluyorum." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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