Kızılay gönüllülerinden maske ve dezenfektan dağıtımı

Kızılay gönüllülerinden maske ve dezenfektan dağıtımı Türk Kızılayı gönüllüleri tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde maske ve dezenfektan jeli dağıtıldı.

Kızılay gönüllülerinden maske ve dezenfektan dağıtımı

BİTLİS - Türk Kızılayı gönüllüleri tarafından Bitlis'in Tatvan ilçesinde maske ve dezenfektan jeli dağıtıldı.

Koronavirüs salgınına karşı tedbir amaçlı ilçedeki esnaf ve vatandaşlara maske ile dezenfektan jeli dağıtan Kızılay Tatvan Şubesi Başkanı Battal Taşar ve Kızılay gönüllüleri, kurumları da ziyaret ederek maske dağıtımı yaptı. Kızılay tarafından gönderilen dezenfektan jeli ile maskeleri çarşı merkezindeki esnaf ve vatandaşlara dağıttıklarını kaydeden Tatvan Şube Başkanı Battal Taşar, aynı zamanda bazı kamu kurumlarını da ziyaret ederek maske dağıttıklarını belirtti.

Aynı gün içerisinde çarşı merkezinde yaklaşık bin 800 adet maske dağıttıklarını söyleyen Battal Taşar, "İnsanlar burada kurallara çok dikkat ediyor ve maske takıyor. Buna rağmen biz özellikle farkındalık oluşturmak için çarşı merkezinde maske ve dezenfektan jeli dağıtımını gerçekleştirdik. Ayrıca, gıda ve sıcak yemek dağıtımlarımız var. Bu çalışmalarımız devam edecek. Dünyayı saran bu salgının inşallah bir an önce ilacı bulunur ve bizde daha farklı çalışmalarla faaliyetlerimizi devam ettiririz" dedi.

Dezenfektan jeli ile maske dağıtımına ilgi gösteren vatandaşlar, çalışmalarından dolayı Kızılay gönüllülerine teşekkür etti.

Kaynak: İHA