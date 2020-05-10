Kızılay gönüllülerinden 90 yaşındaki Fatma nineye Anneler Günü kutlaması - SİVAS
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Kızılay gönüllülerinden 90 yaşındaki Fatma nineye Anneler Günü kutlaması - SİVAS

Kızılay gönüllülerinden 90 yaşındaki Fatma nineye Anneler Günü kutlaması - SİVAS
10.05.2020 19:32 | Son Güncelleme: 10.05.2020 19:33

Sivas'ta Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Türk Kızılay görevlileri, 90 yaşındaki Fatma Şahin'e Anneler Günü sürprizi yaptı.

Sivas'ta Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan Türk Kızılay görevlileri, 90 yaşındaki Fatma Şahin'e Anneler Günü sürprizi yaptı.

Türk Kızılay gönüllüleri, Orhangazi Mahallesi'nde yalnız yaşayan Fatma nineyi ziyaret etti.

Şahin'in, Anneler Günü'nü kutlayan görevliler, çiçek ile Sivas Valisi Salih Ayhan'ın hazırlattığı maske, şampuan ve kolonyadan oluşan hijyen setini hediye etti.

Anneler Günü sürprizi karşısında şaşıran ve duygulanan Fatma Şahin, görevlilere teşekkür ve dua etti.

Kızılay gönüllülerinden 90 yaşındaki Fatma nineye Anneler Günü kutlaması - SİVAS

Kaynak: AA

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