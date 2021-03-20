Kızılay gönüllüleri Van'da down sendromlu çocukların sınıfını boyayarak süsledi
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Kızılay gönüllüleri Van'da down sendromlu çocukların sınıfını boyayarak süsledi

20.03.2021 10:39 | Son Güncelleme: 20.03.2021 10:42
Kızılay gönüllüleri Van'da down sendromlu çocukların sınıfını boyayarak süsledi

Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, down sendromlu çocukların eğitim gördüğü sınıfı boyayarak eksiklerini giderdi.

Van'ın Muradiye ilçesinde Türk Kızılay gönüllüleri, down sendromlu çocukların eğitim gördüğü sınıfı boyayarak eksiklerini giderdi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki Cumhuriyet İlkokulunda down sendromlu çocukların eğitim ve öğretim gördüğü sınıfın eksikleri olduğunu öğrenen Kızılay Muradiye Şubesi gönüllüleri, çalışma başlattı.

Özel sınıfın tüm eksiklerini gideren gönüllü gençler, boyayıp süsledikleri dersliği çocukların hizmetine sundu.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Erkan Savar, Kızılay gönüllüsü gençlerin önemli bir sosyal sorumluluğa imza attıklarını söyledi.

Yapılan çalışmayı çok değerli bulduğunu ifade eden Savar, "Türk Kızılayın dünyada ve ülkemizdeki afetlerde ihtiyaç sahiplerine yardım etmekle beraber geleceğimizin teminatı çocuklarımızın eğitimine de katkı sağlıyor. Burada da özel gereksinimli çocuklarımızın eğitimine önemli katkı sundular. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Zorlu da sınıfın yeniden donatıldığını belirterek bu çalışmanın çocukların eğimine önemli değer katacağını kaydetti.

Türk Kızılay Muradiye Koordinatörü Selçuk Yay ise her zaman çocukların yanında yer aldıklarını ve benzer faaliyetlerinin devam edeceğini anlattı.

Kaymakam Savar, açılışı yapılan sınıfta down sendromlu çocuklarla bir süre oyun oynadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necmettin Karaca

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