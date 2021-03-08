Kızılay gönüllüleri tarlada çalışan kadınlarla Taşköprü sarımsağı dikti
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Kızılay gönüllüleri tarlada çalışan kadınlarla Taşköprü sarımsağı dikti

08.03.2021 15:05 | Son Güncelleme: 08.03.2021 15:05
Kızılay gönüllüleri tarlada çalışan kadınlarla Taşköprü sarımsağı dikti

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları üyeleri, tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek, "coğrafi işaretli" Taşköprü sarımsağını toprakla buluşturdu.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları üyeleri, tarlada çalışan kadınları ziyaret ederek, "coğrafi işaretli" Taşköprü sarımsağını toprakla buluşturdu.

Kızılay gönüllüleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Taşköprü ilçesinde tarlada sarımsak dikiminde çalışan kadınları ziyaret etti. Kızılay gönüllüleri, çeşitli hediyeler verdikleri kadınlarla daha sonra sarımsak dikti.

Türk Kızılay Kastamonu Şubesi Kadın Kolları Başkanı Sedef Perk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay olarak hayatın her anında ve her yerinde olmak için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Tarlada çalışan emekçi kadınların yanında olmak istediklerini dile getiren Perk, "Bugün tüm kadınlar için çok özel bir gün. Biz de bu özel günde, Taşköprü'nün dünyaca ünlü sarımsağını toprakla buluşturan kadınlarımızın yanında olmak istedik. Birlikte sarımsak dikip onların bu özel gününü kutladık. Emekçi kadınlarımıza konserve kıyma ve kuşbaşı, dezenfekten, maske ve kişisel bakım malzemelerinden oluşan hediye paketlerimizi kendilerine takdim ettik." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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