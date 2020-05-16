Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan yardım paketleri sahiplerine gönderildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan yardım paketleri sahiplerine gönderildi

Mersin'de Türk Kızılay'ı Toroslar Şubesince organize edilen ve 143 gönüllünün katkı sunarak hazırladığı bin adet gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan yardım paketleri sahiplerine gönderildi
16.05.2020 13:29 | Son Güncelleme: 16.05.2020 13:30

Mersin'de Türk KızılayToroslar Şubesince organize edilen ve 143 gönüllünün katkı sunarak hazırladığı bin adet gıda kolisi, ihtiyaç sahiplerine gönderildi.

Kızılay'ın gönüllüleri tarafından hazırlanan yardım kolileri, ihtiyaç sahiplerine yine gönüllüler tarafından ulaştırıldı. Dağıtım öncesi konuşan Kızılay Toroslar Şube Başkanı İsmail Gülller, 143 gönüllünün katkısıyla kolilerin hazırlandığını söyledi. Bu yardım kampanyasının farklı bir özelliği olduğunu kaydeden Güller, "Bu faaliyetin, diğer yardım faaliyetlerinden ayrılan en önemli özelliği, dağıtım yapacak arkadaşların tamamen gönüllülerden oluşmasıdır. Bu kapsamda gönüllerimiz, 'vaka odaklı çalışma yöntemi' adı verilen yöntemle dil, din, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş ayrımı gözetmeksizin bizzat fakirliğine şahitlik ettikleri ihtiyaç sahiplerini belirleyip, yardımları bizzat evlerine teslim edeceklerdir. Bunun için zamanını, aracını ve en önemlisi gönlünü ortaya koyan katılımcılarımızın her birine ayrı ayrı ve içtenlikle teşekkür ediyorum" dedi.

"Son 3 ay içinde 4 milyon lirayı bulan nakdi ve ayni yardım yaptık"

Türk Kızılay'ı genel merkezinin gücünü taşra teşkilatlarıyla paylaşma kararı aldığını ifade eden Güller, "Bu devrim niteliğinde bir gelişmedir. Bu kapsamda Mersin'de teşkilatlanan Türk Kızılay Şubeleri ve temsilciliklerince son 3 ay içerisinde 4 milyon Türk lirasını bulan nakdi ve ayni yardımlar ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmış ve ulaştırılmaya devam etmektedir. Bu yardımların belli bir kısmı, bütün ilçe kaymakamlıklarında oluşturulan Türk Kızılay'ının da üyesi olduğu vefa sosyal destek grupları vasıtasıyla gerçekleştirilmiştir. İhtiyaç sahiplerinin belirlenmesinde, düşük gelirli olanlar, işsiz kalanlar, 65 yaş üstü olup korona virüs nedeniyle evinden çıkamayanlar ve yetim olma kriterleri öncelenmiştir. Bu imkanı bize bütün herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından gıda kolileri, gönüllüler tarafından ihtiyaç sahiplerine gönderildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu Haber
ABD'li 118 yıllık firma JCPenney, koronavirüs nedeniyle iflas erteleme başvurusunda bulundu
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor Haber
Arka Sokaklar'ın 553. bölüm fragmanı yayınlandı! Koronavirüse yakalanan Hüsnü Çoban'ın durumu ağırlaşıyor
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Haber
Torununu kanserden korumak için örgü oyuncaklar yapmaya başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı Haber
Dükkanları açmak hata mıydı? Uşak'ta 26 berberin korona testi pozitif çıktı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz Haber
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Terörle mücadelede ya olacağız ya da öleceğiz
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi Haber
Tuba Büyüküstün ile Umut Evirgen, 3 yıllık ilişkisini bitirdi
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
45 gündür kayıp olan liseli İrem, gece saatlerinde kent merkezinde bulundu
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Siyasi Partiler Kanunu'nu değiştirme çağrısı yapan Bahçeli, iki liderin seçime girmesini istemiyor
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Kendisinden 32 yaş küçük sevgilisinden ayrılan Gönül Yazar: Beni Allah korudu
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Filip Novak: Lig bitirilip şampiyon ilan edilmemiz güzel olur
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Öfkeli koca, eşine ahlaksız teklifte bulunan adamın aracını kurşun yağmuruna tuttu
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
Köylerine gidemeyen grup, yerleştirdikleri kamerayla özlem gideriyor
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
5 çocuk annesi talihsiz kadın, 5 yıldır sokağa çıkamıyor
Nihat Özdemir'in 'Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz' sözleri, sosyal medyada tepki topladı
Nihat Özdemir'in "Takımda 14 kişi kalsa da liglere devam edeceğiz" sözleri, sosyal medyada tepki topladı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
İngiliz kadın, gönüllü çalışmak için gittiği Myanmar'da mahsur kaldı
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Havalandırma yetersiz kalınca 8 bin tavuk çırpına çırpına can verdi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
Kaçak villasıyla Hazine arazisini işgal eden Can Dündar'a 148 bin TL ceza kesildi
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
UEFA Başkanı Ceferin: Maçlar oynanırken pozitif vaka olursa, ligler oynanmaya devam edecek
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Altınordu, Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder'in transferinden gelecek parayı bekliyor
Ali Koç'un 'El sıkışmak üzereydik' dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
Ali Koç'un "El sıkışmak üzereydik" dediği teknik adamın Zlatko Dalic olduğu ortaya çıktı
İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek
İngiltere, koronavirüs tespit etmesi için köpek eğitecek
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Doğal sit alanına raylı sistem döşeyerek malzeme taşıyıp kaçak villa diktiler
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
Sergen Yalçın, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'le yeni sözleşme görüşmelerinin sezon sonunda yapılacağını söyledi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
IMF, koronavirüs nedeniyle Kırgızistan'a ikinci kez kredi verdi
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Polis memuru, kaçan şüphelileri silah çekerek durdurdu! O anlar kamerada
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Nihat Özdemir, Haziran'da başlamaması halinde ligleri Temmuz ayında başlatabileceklerini söyledi
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek 'evde kal' çağrısı yaptı
Cumhurbaşkanı hayranı genç, Erdoğan'ın ses tonunu taklit ederek "evde kal" çağrısı yaptı
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Afrika değil İstanbul! Mandaların gölet keyfi böyle görüntülendi
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Rıza Çalımbay: Maçların başlaması için 12 Haziran doğru tarih değil, risk varsa lig tamamen bitsin
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Donald Trump Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Neva Şeyma Subaşı Jennifer Lopez Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Emre Belözoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Aydın Avrupa Saldırı Gaziantep
Şu an buradasınız: Kızılay gönüllüleri tarafından hazırlanan yardım paketleri sahiplerine gönderildi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.5.2020 16:40:49. #1.15#
title