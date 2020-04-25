Kızılay gönüllüleri sokağa çıkamayan ailenin bahçe bakamını yaptı
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Kızılkaya, Kızılay, Elazığ, Güncel, Haber

Kızılay gönüllüleri sokağa çıkamayan ailenin bahçe bakamını yaptı

Elazığ'da Türk Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri depremzede çiftin bahçesini düzenledi.

25.04.2020 11:38 | Son Güncelleme: 25.04.2020 11:38
Kızılay gönüllüleri sokağa çıkamayan ailenin bahçe bakamını yaptı

Elazığ'da Türk Kızılay gönüllüleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evden çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri depremzede çiftin bahçesini düzenledi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle Elazığ Valiliği bünyesinde kurulan "Vefa Sosyal Destek Grubu"na destek veren Kızılay gönüllüleri ailelerin taleplerini karşılamanın yanı sıra ihtiyaç sahiplerinin barınma, gıda, giyim ve temizlik ihtiyaçlarını da gideriyor.

24 Ocak'ta meydana gelen Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremde Çağlar köyündeki evleri yıkılan ve bahçelerine kurulan konteynerde yaşamaya başlayan 65 yaşındaki Tevrat ve 86 yaşındaki eşi Rahmi Gökdere koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamadıkları için Türk Kızılay'dan destek istedi.

Oğullarının askerde olması nedeniyle bahçelerine bakım yapamadıklarını belirten çiftin yardım talebi üzerine Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya ve beraberindeki Kızılay gönüllüleri Çağlar köyüne hareket etti.

Gönüllüler traktör ile ağaç köklerini kazıp, yabani otları temizleyerek, çiftin bahçesine bakım yaptı.

Ailenin içme suyu şebekesini de onaran gönüllüler, sundukları destekle çiftin yüzünü güldürdü.

"Allah devletimizden razı olsun"

Tevrat Gökdere AA muhabirine yaptığı açıklamada, konteynerde yaşadıklarını koronavirüsten dolayı dışarı çıkamadıklarını söyledi.

Gökdere, "Allah razı olsun devlet büyüklerimizden, sürekli yanımızda oldular. Yaşanan depremde evimiz yıkıldı. Şu an evimizin yanına kurulan konteynerde yaşıyoruz. Oğlum askerde. İşlerimizi yapacak kimse de bulamadık." dedi.

Bahar geldiği için bahçe işlerinin olduğunu belirten Gökdere şöyle devam etti:

"Biz de Türk Kızılayı aradık. Kızılay ekibi geldi, bağımızı, bahçemizi sürdü. Ağaçların köklerini kazdılar. Çok güzel oldu. Allah devletimizden razı olsun. Her ihtiyacımızı karşıladılar. Devletimizden razıyız."

"Yardım ettiğimiz kişinin duası yetiyor"

Kızılay gönüllülerinden Nurullah Özgen yaşanan sıkıntılı süreçten dolayı boş durmayıp, yaşlıların yardımına koştuklarını söyledi.

Bugün de bir ailenin ihtiyacını karşıladıklarını dile getiren Özgen, "Ailenin oğlu askerdeymiş onu aratmamaya çalıştık. Tüm bağ, bahçeyi kazıp, hazır hale getirdik. Ne ihtiyacı varsa karşıladık. Bu hizmetleri karşılık beklemeden yapıyoruz. Yardım ettiğimiz kişinin duası yetiyor. Böyle bir işin içinde olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Türk Kızılay Şube Başkanı Kızılkaya ise kurdukları ekip ile ihtiyaç duyan her bireyin yardımına yetiştiklerini belirtti.

Vefa Sosyal Destek Grubu ile 65 yaş ve üstü ile ihtiyaç sahibi vatandaşların rutin olarak ihtiyaçlarını karşıladıklarını ifade eden Kızılkaya, bunun yanı sıra gelen farklı talepleri de yerine getirdiklerini aktardı.

Kızılkaya, yaşanan bu sıkıntılı süreçte gelen her türlü talebi değerlendirmeye çalıştıklarını kaydederek, gelen talep üzerine yaşlı çiften bahçesinde çalışma yürütüldüğünü bildirdi.

"Gönüllülerimiz ile beraber bahçedeki işleri yapıp kendilerinin duasını alıp, gideceğiz." diyen Kızılkaya, içme suyu hattını da onararak, ailenin sıkıntılarını giderdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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