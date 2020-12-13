Kızılay gönüllüleri polis ekiplerine çorba ikramında bulundu
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Kızılay gönüllüleri polis ekiplerine çorba ikramında bulundu

13.12.2020 10:10 | Son Güncelleme: 13.12.2020 10:14
Kızılay gönüllüleri polis ekiplerine çorba ikramında bulundu

Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı gönüllüleri evlerinde yaptıkları tarhana çorbalarını gece saatlerinde soğuk ve yağmurlu havada görev yapan polis memurlarına ikram etti.

Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı gönüllüleri evlerinde yaptıkları tarhana çorbalarını gece saatlerinde soğuk ve yağmurlu havada görev yapan polis memurlarına ikram etti.

Korona virüs ile mücadele kapsamında 81 ilde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Aydın'ın Efeler ilçesinde de polis ekipleri denetimlerini sürdürdü. Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı gönüllüleri sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla sessizliğe bürünen kentte, halkın huzur ve güvenliği için sokaklarda görev yapan polis ekiplerini unutmadı. Türk Kızılay Aydın İl Başkanlığı gönüllüleri evlerinde yaptıkları tarhana çorbalarını Efeler ilçesindeki polis kontrol noktalarını ve polis merkezlerini tek tek ziyaret ederek ikram etti.

Polis ekiplerinin gece gündüz demeden büyük bir özveri ile çalıştığını ifade eden Türk Kızılay Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Gönül Şahin Mezkit, "Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları dolayısıyla polisimizin yanında olarak yalnız olmadıklarını hissettirmek istedik. Gönüllü arkadaşlarımız, kardeşlerimizle birlikte evlerimizde yaklaşık 250 kişilik tarhana çorbası yaptık. Gece boyunca da sıcak çorbalarımızı soğuk ve yağmurlu kış gecesinde bizim için görev başında olan polis ekiplerimize ikram ettik. Türk Kızılay her zaman güvenlik güçlerimizin yanındadır, yanında olmaya da devam edecektir. Allah ekiplerimizden razı olsun, görevlerinde de kolaylıklar diliyorum" dedi. - AYDIN

Kızılay gönüllüleri polis ekiplerine çorba ikramında bulundu
Kızılay gönüllüleri polis ekiplerine çorba ikramında bulundu
Kızılay gönüllüleri polis ekiplerine çorba ikramında bulundu
Kızılay gönüllüleri polis ekiplerine çorba ikramında bulundu
Kızılay gönüllüleri polis ekiplerine çorba ikramında bulundu
Kızılay gönüllüleri polis ekiplerine çorba ikramında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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