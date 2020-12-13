Kızılay gönüllüleri Kovid-19 kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı
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Kızılay gönüllüleri Kovid-19 kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

13.12.2020 11:53 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:56
Kızılay gönüllüleri Kovid-19 kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı

Kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Ağrı'da bir araya gelen Türk Kızılay gönüllüleri, aralarında topladıkları paralarla aldıkları mama, ekmek ve etleri sokak hayvanlarına dağıttı.

Kış mevsiminin çetin geçtiği illerden Ağrı'da bir araya gelen Türk Kızılay gönüllüleri, aralarında topladıkları paralarla aldıkları mama, ekmek ve etleri sokak hayvanlarına dağıttı.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi gönüllüleri, ülke genelinde 11 Aralık 21.00'de başlayan ve 14 Aralık Pazartesi 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında sokak hayvanlarına yönelik çalışma başlattı.

Kırsal alanlara tabaklar içinde mama, et ve kemik hazırlayan gönüllüler, daha sonra sokak hayvanlarının çoğunlukta olduğu bölgelere giderek köpekler ile yeni doğan yavrularına kendi elleriyle verdi.

Gönüllülerle birlikte çalışmalara katılan Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kış mevsimlerinin zorlu geçtiğini ve özellikle soğuk havalarda sokak hayvanlarının unutulmaması gerektiğini söyledi.

Kış boyunca sokak hayvanlarına yönelik çalışma sürdüreceklerini belirten Tatlı, şöyle konuştu:

"Sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları yiyecek bulmakta çok zorlanıyor. Sağ olsunlar Genç Kızılay gönüllülerimiz farkındalık oluşturmak için kendi aralarında para biriktirip kedi ve köpekler için mama aldılar. Biz de kedi ve köpekleri mama, bayat ekmek ve kemik gibi besin maddeleriyle besledik."

Gönüllülerden Büşranur Yılmaz da insanların gönlüne dokundukları gibi hayvanlara da yardım ettikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Söylemez

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