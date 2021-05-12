Kızılay gönüllüleri Kabristanlarda temizlik yapıp, gül bıraktı
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Kızılay gönüllüleri Kabristanlarda temizlik yapıp, gül bıraktı

Kızılay gönüllüleri Kabristanlarda temizlik yapıp, gül bıraktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Van'da Türk Kızılay Gevaş İlçe Temsilciliği gönüllüleri, kabristanlarda çevre temizliği yapıp, gül bıraktı.

Van'da Türk Kızılay Gevaş İlçe Temsilciliği gönüllüleri, kabristanlarda çevre temizliği yapıp, gül bıraktı.

Korona virüs salgını nedeniyle getirilen sokağa çıkma yasağı kapsamında mezarlık ziyaretleri de yasaklandı. Arife günü nedeniyle yoğunluk oluşan ancak korona virüs salgını nedeniyle ziyaret edilmesi yasaklanan mezarlıkları Türk Kızılayı gönülleri ziyaret etti. Mezarların üzerinde bulunan yabani otları temizleyen gönüllüler, mezara gül bırakıp, dua okudu. İlçe genelindeki tüm kabristanları ziyaret ettiklerini ifade eden Kızılay Gevaş İlçe Koordinatörü Seferi Baybure, "Genç gönüllü kardeşimizle pandemiden dolayı evlerinden çıkamayan hemşehrilerimizin yakınlarının kabristanlarını ziyaret edip, bakımlarını yaptık, dualar ettik. Onlara 'siz evde kalın' diyerek biz ziyaret ettik. Onun yanında çocuklarımıza hediyeler verdik. Buradan bütün hemşehrilerimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, bu zor sürecin bitmesini, tüm insanlığın huzura erişmesini diliyorum" dedi.

İsrail askerlerinin Filistinlilere yaptığı zulmü kınadıklarını vurgulayan Baybure, "Kudüs, bizim için kanayan bir yaradır. 400 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu döneminde huzur ve refah içerisinde yaşayan Kudüs, yüz yıldır Siyonist İsrail baskını ve zulmü altındadır. Bombalar patlıyor, çocuklar, yaşlılar, kadınlar ölüyor. Bizler Kızılay Gevaş İlçe Koordinatörlüğü olarak İsrail'i en sert şekilde kınıyoruz" şeklinde konuştu.

Gevaş Genç Kızılayı Başkanı Hilal Baybure ise kısıtlama nedeniyle vatandaşların evlerinde kaldığını belirterek, "İnsanlarımız evde kalmak zorunda olduğu için mezarlıkların bakımlarını biz yapıp, Fatiha okuyoruz. Çocuklara ufak hediyeler dağıtıyoruz. Böyle bir etkinlikte yer aldığım için mutluyum" ifadelerini kullanırken, Gevaş Genç Kızılayı Başkan Yardımcısı Mücahit Taş da, "Mezarlıkların bakımlarını yapıp, dualar okuyoruz. Çocuklara hediyeler dağıtıyoruz. İyi ki böyle bir çalışmada yer aldım" diye konuştu. - VAN

Kızılay gönüllüleri Kabristanlarda temizlik yapıp, gül bıraktı
Kızılay gönüllüleri Kabristanlarda temizlik yapıp, gül bıraktı
Kızılay gönüllüleri Kabristanlarda temizlik yapıp, gül bıraktı
Kızılay gönüllüleri Kabristanlarda temizlik yapıp, gül bıraktı
Kızılay gönüllüleri Kabristanlarda temizlik yapıp, gül bıraktı
Kızılay gönüllüleri Kabristanlarda temizlik yapıp, gül bıraktı
Kızılay gönüllüleri Kabristanlarda temizlik yapıp, gül bıraktı
Kızılay gönüllüleri Kabristanlarda temizlik yapıp, gül bıraktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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