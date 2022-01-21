KIZILAY GÖNÜLLÜLERİ, İLK KEZ KARNE ALAN ÖĞRENCİLERİN HEYECANINI PAYLAŞTI

AĞRI (DHA) - TÜRK Kızılay Ağrı Şubesi'nde gönüllü üniversiteliler, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılının 1'inci döneminin son günü ilk defa karne alan 1'inci sınıf öğrencilerinin heyecanına ortak oldu.

Türk Kızılay Ağrı Şubesi'nde bir araya gelen gönüllü gençler, ilk kez karne alan 1'inci sınıf öğrencileri için kendi elleriyle atık malzemelerden yaptıkları el çantalarını, hediyelerle doldurdu. Pasta da alan gönüllüler, Mehmet Şerafettin Yaltkaya İlkokulu'nun yolunu tutup, öğrencileri ziyarete gitti. Karne heyecanı yaşayan minikler, Kızılay gönüllülerine desteği için teşekkür etti.

Öğrencilere hediyelerini vermeden önce Kızılay hakkında bilgiler aktaran Türk Kızılay Ağrı Şubesi Genç Kızılay Üniversite Başkanı Merve Safa Yüce, 'Bugün ilk defa karne alacak olan ilkokul çocuklarının yanına geldik ve onların karne heyecanına ortak olduk. İlk defa karne alacakları için çok heyecanlılardı. Biz de çok heyecanlandık. Onlara küçük hediyeler hazırladık. Kendi el emeğimizle hazırladığımız çantalara diş fırçası, diş macunu, çikolata, okuma kitabı, boyama kitabı ve boyama kalemi gibi hediyeler koyduk. Çok mutlu oldular. Biz de çok mutlu olduk. Bugün 65 çocuğumuza ulaştık. Onların heyecanını paylaştık. Bizim için de çok güzel bir gün oldu" dedi.