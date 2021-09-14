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Kızılay gönüllüleri ecdadının yolunda

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Kızılay gönüllüleri ecdadının yolunda

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıkan bisikletli grup, Bilecik'e ulaşıp döndü.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinden yola çıkan bisikletli grup, Bilecik'e ulaşıp döndü.

Genç Kızılay Gönüllüleri Ertuğrul Gazi göç şenlikleri yürüyüşüne demir atlarıyla katılarak hedeflerini başarıyla gerçekleştirdiler. Genç Kızılay Tavşanlı Gönüllüsü Kadir Kiraz, Enes Aksu, Fatih Boz, Burak Yurttan, Bahri Karamustafaoğlu, Azim Acar, Emirhan Aksu, "Gençler Ecdadın izinde pedallıyor" isimli proje kapsamında, Hayme Ana Türbesi önünde başladıkları bisiklet sürüşleri ile Domaniç'ten Söğüt'e uzanan 115 kilometrelik göç yolunu kullandı.

Genç Kızılay Tavşanlı Gönüllüleri, Osman Gazi'nin babaannesi, Ertuğrul Gazi'nin annesi olan ve "Devlet Ana" diye tanınan "Hayme Ana" ' nın Çarşamba köyündeki kabri başından Bilecik'in Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenliklerine katılmak üzere bisikletleriyle 115 kilometrelik yolu kullandılar.

Genç Kızılay Tavşanlı Gönüllüsü lideri Kadir Kiraz, "Şanlı tarihimize sahip çıkıyoruz ve ecdadımızın izinde pedal çevirdik. Atalarımız zamanında 115 kilometrelik göç yolunu yaya ve atlarla gerçekleştirmiş, bizler de demir atlarımız ile göç yolunda pedal çevirdik. Çok mutlu ve gururluyuz " dedi. - KÜTAHYA

Kızılay gönüllüleri ecdadının yolunda

Kızılay gönüllüleri ecdadının yolunda

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Haber: Kızılay gönüllüleri ecdadının yolunda - Haberler
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